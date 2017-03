Bắt buộc ghi rõ dung sai, thành phần trên nhãn sản phẩm

(PLO)- Vấn đề được nhiều người quan tâm tại Hội thảo chính sách quản lý an toàn thực phẩm, do Cục An toàn thực phẩm (ATTP) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chiều 12-9.