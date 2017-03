Bắt hơn 1 tấn thịt heo thối trên đường ra chợ

Sáng 17-4, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Bình Dương đã lấy mẫu thịt để giám định, xử lý hơn 1 tấn thịt heo lậu bị bắt giữ đã bốc mùi hôi thối tại chợ Đông Đô (phường An Phú, thị xã Thuận An).



Hơn 1 tấn thịt heo bốc mùi hôi thối bị công an bắt giữ. Ảnh: Vũ Hội.

Theo cơ quan công an, sau thời gian bố trí lực lượng theo dõi, đêm 16-4, các trinh sát phối hợp Công an phường An Phú (thị xã Thuận An) đã bắt quả tang xe tải mang biển số 60C-009.29 do ông Nguyễn Đức Bình (46 tuổi, thường trú tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai) điều khiển đang vận chuyển thịt heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Số lượng heo hơn 1 tấn đã bốc mùi thối đang được chuẩn bị giao cho các chủ sạp tại chợ Đông Đô.



Làm việc với cơ quan công an, ông Bình khai hằng ngày mua heo bệnh từ các trại heo trên địa bàn huyện Thống Nhất, sau đó làm thịt rồi vận chuyển đến bán trực tiếp cho các tiểu thương tại chợ Đông Đô với giá rẻ.

Trước đó, tháng 1-2016, lái xe Bình cũng từng bị bắt quả tang khi bán thịt bẩn cho các tiểu thương ở chợ Đông Đô. Vụ việc đang được PC49 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.