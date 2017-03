4 sự thật khó tin về rối loạn cương

1. 25% người bị chẩn đoán rối loạn dưới 40 tuổi: Chúng ta thường nghĩ đây là chứng bệnh liên quan đến tuổi tác, và ít ảnh hưởng đến người trẻ tuổi. Người tham gia diễn đàn về chứng rối loạn này có tuổi khá trẻ. Đây là một vấn đề khó nói với nam giới, họ không thể tiết lộ ngay cả với người thân yêu nhất. Do đó, những gì ta thấy có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.



Rối loạn cương không chỉ là bệnh của tuổi già. Ảnh minh họa





2. Có rất nhiều vấn đề liên quan nên không thể bắt chước cách điều trị: Mỗi người có một lý do riêng khiến họ mắc chứng rối loạn này, và điều trị khỏi cho một người không có nghĩa sẽ áp dụng được cho người khác. Những lý do dẫn đến tình trạng của họ như vì xem phim nóng quá nhiều, bị thương, trầm cảm, các chứng bệnh bí ẩn… và hàng tá lý do khác. Mỗi người mỗi cảnh, và những lời khuyên "dân gian" cũng như cá nhân hầu như có rất ít tác dụng thực sự.



Phim nóng có tác hại hơn họ tưởng. Ảnh minh họa

3. Phim nóng có tác hại lớn hơn họ tưởng: Trên diễn đàn, "phim nóng" được nhắc đến hàng ngàn lần. Phim nóng thường gây ra lo lắng, căng thẳng và các vấn đề tâm lý khác với nam giới thay vì ngược lại. Một thanh niên hơn 20 tuổi cho biết, vì xem "phim nóng" trên internet quá sớm, anh ta đã gặp phải vấn đề với người bạn gái. Phim nóng tạo ra những ảo tưởng không thực, sự lo lắng, căng thẳng vì những ảo tưởng đó, và tạo thành những "bóng ma tâm lý" khó gột rửa.



Hãy đến bệnh viện thay vì tự tìm giải pháp thuốc men. Ảnh minh họa

4. Phần lớn tự tìm giải pháp thuốc men: Họ thường tự mua thuốc uống, và chia sẻ cho nhau tác dụng của từng loại thuốc trên diễn đàn. Nhưng đây không phải là một giải pháp tích cực đúng đắn. Các bác sĩ cho rằng, khi nhận ra đây là vấn đề chung của nhiều người, nam giới có thể mở lòng hơn để tìm đến bệnh viện, chữa trị bằng các biện pháp chuyên môn khả quan nhất.