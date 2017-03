5 sự thật về việc mang thai sau khi phá thai

Tuy nhiên, việc có thai sau khi phá thai sẽ cần một kế hoạch và biện pháp hợp lí. Dưới đây là vài thông tin bạn cần biết về việc thụ thai sau khi phá thai.

1. Phá thai không ảnh hưởng tới khả năng sinh sản?



Việc phá thai nếu được thực hiện bởi một bác sĩ có kinh nghiệm và được hướng dẫn y tế thích hợp, là một phương pháp an toàn và không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của người phụ nữ.

Thường thì người ta lo sợ những vấn đề về biến chứng như: Chảy máu, nhiễm trùng tử cung và phần phụ trong quá trình nạo phá thai. Nhưng với những tiến bộ trong lĩnh vực y học hiện nay, tỷ lệ nhiễm trùng và biến chứng sau khi nạo phá thai đã giảm đáng kể.

2. Phá thai nhiều lần có thể làm cho cổ tử cung suy yếu



Phá thai để trì hoãn việc mang thai sẽ không làm hại bạn nhiều. Nhưng nếu bạn liên tục phá thai nhiều lần, điều này có thể gây ra sẹo trên tử cung hoặc cổ tử cung. Ngoài ra, thủ thuật nạo phá thai có liên quan đến sự giãn nở của cổ tử cung, vì vậy việc phá thai nhiều lần làm suy yếu vùng cơ này.

Do đó, nếu bạn có kế hoạch mang thai nhưng trước đó đã phá thai nhiều lần, thai kỳ có thể kết thúc sớm do tử cung giãn nở sớm. Trong trường hợp cổ tử cung bị suy yếu, khâu cổ tử cung nên được thực hiện để giữ cho thai nhi được an toàn bên trong.

3. Mang thai lại ngay sau khi phá thai rất nguy hiểm



Các chuyên gia tư vấn cho rằng việc mang thai quá sớm sau khi phá thai, nghĩa là trong vòng ba tháng sau khi phẫu thuật, có thể rất nguy hiểm. Trong trường hợp phá thai nội khoa, tử cung bị làm mềm do thuốc, gây ra sự co thắt để tống thai ra ngoài, điều này gây ra chảy máu rất nhiều.

Trường hợp phá thai bằng phẫu thuật được thực hiện thông qua nạo hút phải mất một thời gian để tử cung lành lại và người phụ nữ cần được chăm sóc về y tế tốt. Vì vậy, lý tưởng là phải chờ ít nhất sáu tháng sau khi phá thai nếu muốn mang thai lần nữa.

4. Sử dụng các biện pháp tránh thai sau phá thai là rất cần thiết



Thậm chí nếu bạn bị chảy máu hoặc mất kinh sau khi phá thai, sự rụng trứng vẫn có thể diễn ra bình thường. Điều này có nghĩa là bạn vẫn có thể mang thai sau khi phá thai, nếu bạn không sử dụng biện pháp tránh thai hợp lí việc có thai ngoài ý muốn rất dễ xảy ra. Đặt biệt là việc có thai sau khi phá thai là cực kì nguy hiểm cho thai phụ.

5. Cần gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn về kế hoạch có thai



Dù bạn đã chờ đợi thời gian đủ lâu cho tử cung lành lại nhưng bạn vẫn cần phải nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa trước nếu dự định có thai. Một số xét nghiệm chẩn đoán được thực hiện trước khi thụ thai sẽ cung cấp cho bạn một thông tin chính xác: bạn có thể mang thai được không và tử cung của bạn đã được chữa lành đủ để nuôi dưỡng thai nhi hay chưa.