6 điều về 'chuyện yêu’ cả đời bạn sẽ không thay đổi

Tất cả những gì chúng ta cần làm là chấp nhận và sống chung với những thói quen, sở thích hoặc có thể gọi là “cái tật” đó.

Sở thích xem ảnh “nóng”

Đây có thể xem là một hành động đặc trưng của phái nam mà hầu hết chị em phụ nữ đều rất dị ứng. Thậm chí có người đã khủng hoảng trầm trọng khi phát hiện bạn trai mình thích xem phim “nóng” hay những hình ảnh gợi cảm. Thói quen này rất khó bỏ và ngoại trừ một số người quá lạm dụng, ngoài ra nó vô hại. Hơn nữa, cần phân biệt phim ảnh “nóng” khoa học với những sản phẩm khiêu dâm tiêu cực. Có nhiều người còn tìm được cảm hứng cho cuộc sống vợ chồng từ việc tiếp thu các bài hướng dẫn như vậy. Nếu bạn hoặc anh ấy/cô ấy có sở thích này, hãy xác định bản chất vấn đề. Trường hợp vô hại, chỉ cần yêu cầu người ấy làm việc đó sau lưng mình.

Vị trí của hạt đậu tình yêu

Theo các nhà khoa học, hầu hết phụ nữ có hạt đậu tình yêu ở cách khá xa (trên 1 cm) tính từ “cửa vào”. Đây là lý do chính khiến nhiều chị em không đạt được khoái cực khi yêu vì không nhận được sự tiếp xúc, kích thích cần thiết. Vấn đề này là từ cấu tạo bẩm sinh của tự nhiên do đó không thể thay đổi được và cũng không có biện pháp nào can thiệp để nó “xích lại” gần nhau hơn.

Các “trọng điểm” khác

Điểm G là phát hiện gần đây của khoa học. Song điều này không có nghĩa là bất cứ ai cũng có điểm G và ở cùng một vị trí. Mỗi người sẽ có một “trọng điểm” G khác nhau và sẽ không thay đổi vị trí trong cả vòng đời. Điều tương tự vậy cũng xảy ra với các bộ phận khác trong toàn bộ “hệ thống” nhà máy tình dục của cơ thể.

Yếu tố “kích động”





Các yếu tố có tính kích thích tình dục đối với từng người sẽ là bất biến. Ví dụ, bạn cảm thấy sảng khoái, thích thú khi ngửi thấy mùi cỏ khô, mùi hoa nhài, thích được ve vuốt dọc theo sống lưng, thích được cắn vào tai… những điều ấy sẽ là thói quen không bỏ cho đến khi bạn già đi, thậm chí ngay cả khi đời sống tình dục đã chấm hết.

Quá sức

Một số hành động bạn sẽ không thể thực hiện được do đặc điểm cấu tạo cơ thể hoặc do cơ địa của bạn. Nếu cảm thấy mình không thích hợp với tư thế đó hay cử chỉ đó thì không nhất thiết bạn phải làm điều ấy. Hãy thay thế nó bằng cách khác, sẽ không ai trách bạn cả.

E sợ chuyện yêu

Thực sự chuyện yêu tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn. Ví dụ có thể gây ra bệnh, mang thai ngoài ý muốn, xáo trộn cảm xúc… Do đó cảm giác e sợ chuyện yêu cũng khá phổ biến ngay cả giữa hai vợ chồng. Vì vậy một người thông minh sẽ không cố tỏ ra mình không sợ trời, không sợ đất mà thay vào đó nên lựa chọn đối tác đáng tin cậy, sử dụng biện pháp an toàn. Nhìn chung cả nam và nữ đều phải thực sự cảm thấy thoải mái, tin tưởng thì chuyện yêu mới có thể thăng hoa được.