6 tình huống ‘đưa đẩy’ cần cảnh giác

Song ở đây chúng tôi muốn đề cập đến những tình huống đưa đẩy nguy hiểm khác, xảy ra giữa hai người hoàn toàn không phải là người yêu của nhau.

Có thể gọi đây là những cuộc tình một đêm nhưng diễn ra hoàn toàn ngẫu hứng, đôi khi do bất cẩn, có lúc lại do nổi loạn. Điều cần nói trước tiên là việc đó không đáng sợ chừng nào bạn còn có ý thức để quan hệ tình dục an toàn. Trải nghiệm không dự tính trước này đối với hai người độc thân nếu đến từ sự tự nguyện, an toàn thì nó hoàn toàn có thể đem đến cho bạn nhiều trải nghiệm mới mẻ, lý thú.

Cũng như chuyện ấy giữa hai người yêu nhau, tình huống để đẩy đưa đến kết quả đó của “cặp đôi hoàn cảnh” cũng rất đa dạng. Chẳng bao giờ có một công thức chung, đúng đắn để bắt đầu hay kết thúc “chuyện yêu”. Dưới đây là những tình huống đẩy đưa khiến bạn dễ dàng “sa ngã”. Nếu muốn, hãy đề phòng và tránh xa; còn nếu ưa mạo hiểm, bạn chỉ cần đảm bảo an toàn cho cả hai.





Ảo tưởng sức mạnh bản thân

Trường hợp bạn tưởng rằng bạn có thể làm chủ tất cả, không có gì là vượt ngoài tầm kiểm soát của bạn và không một ai có thể chi phối bạn đến mức mất hết tự chủ.

Kiểu tự tin thái quá này là vô cùng nguy hiểm. Có những tình huống mà khi bản năng trỗi dậy, không ai có thể tránh khỏi cám dỗ.

Cảm hứng bị thôi thúc bởi một yếu tố khách quan cộng thêm hoàn cảnh thuận lợi, thời điểm thuận lợi thì không gì là không thể xảy ra. Điều đó có thể xảy ra với cả người mà trước đó bạn hoàn toàn không tơ tưởng. Thực tế giữa nam và nữ luôn có sức hấp dẫn giới tính.

Khoái cảm thu được còn tùy thuộc nhiều yếu tố, một số người cho biết nó cũng rất tuyệt, nhưng thường sau những vụ mất kiểm soát như vậy người ta đều hối hận.

Hơi men dẫn lối





Bạn có một cuộc liên hoan ở bên ngoài, bạn uống và say. Bạn cảm thấy trong người rất vui vẻ và nóng bức. Cần biết tình huống này sẽ đẩy đến một cuộc yêu không hay ho gì về cả cảm xúc lẫn cảm giác.

Nhưng đáng lo là khi đã có hơi men, người ta dễ hành động theo bản năng. Những việc ngày thường không dám làm lúc say xỉn sẽ không hề ngại thử. Đặc biệt khi bạn uống vì buồn, vì cô đơn mà có một bạn nhậu khác giới bên cạnh thì…rất khó lường diễn biến tiếp theo.

Khi muốn một điều gì đó nhiều hơn

Bạn tự nhủ mình là người lý trí và đã trưởng thành. Bạn thích người đó và chỉ muốn tiếp cận gần hơn, muốn bày tỏ nhiều hơn. Khi cả hai có dịp ở chung với nhau, cùng đi công tác hay cùng về chung sau một bữa tiệc, tất cả những gì bạn muốn là tìm một chỗ để nói chuyện.

Khi ở bên cạnh một người bạn luôn muốn tìm hiểu và tiếp cận (càng nguy hiểm hơn nếu bạn là nữ giới) bạn sẽ tự thấy mình chỉ tự huyễn hoặc bản thân nếu cho rằng mình chỉ muốn một điều gì đó “cao” hơn tình dục.

Một người bạn lâu năm





Có thể người này là bạn từ thời thơ ấu, hoặc một thời gian đôi bên từng tán tỉnh nhau, một người bạn quý mến nhưng đã lâu không gặp. Đôi khi, chỉ là một người bạn hết sức bình thường nhưng có thời gian biết nhau đã lâu.

Bạn biết đó là một người tốt, ưa nhìn, khả ái, thơm tho và…dễ thân mật. Có một nền tảng tin tưởng trước đó giữa hai người và khi điều kiện thuận lợi đưa đến, sẽ chẳng có gì lạ nếu đôi bạn này muốn trao đổi thân mật hơn. Đôi khi, bạn chỉ thấy đó là một cơ hội tốt để có trải nghiệm lãng mạn với người mà bạn cho là đáng yêu, lý tưởng.

Tất cả chỉ là “tai nạn”

Bạn không hề có kế hoạch làm gì, cũng chưa từng nghĩ chuyện đó có thể xảy ra với mình. Đôi khi bạn đi chơi, đi công tác với một tâm thế rất “trong sáng” rằng đi đến nơi về đến chốn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Bạn và một người lạ bắt sóng được nhau, hoặc bạn bất ngờ bắt gặp một anh chàng/cô nàng quyến rũ, bị hớp hồn bởi mùi hương đặc biệt của ai đó hay bị “giật điện” khi vô tình nhìn thấy nội y của người ta và thế là mọi thứ diễn ra không theo một kế hoạch nào cả.

Khi cả hai đều biết là không nên







Tréo ngoe là cái gì càng cấm người ta lại càng muốn thực hiện. Bạn biết rõ bạn và người đó không thể đến với nhau, không nên thiết lập một mối quan hệ thân thiết hơn mức đang có. Bạn cũng biết rõ nếu cố chấp lao vào thì kết quả sẽ chỉ là nỗi buồn cho cả hai.

Người đó có thể là đồng nghiệp, người yêu cũ, người yêu cũ của bạn thân v.v… nói chung là người xa không xa nhưng gần thì không thể.

Đây là dạng đối tượng đặc biệt nguy hiểm bởi bạn có cảm tình với người ta và hoàn toàn có điều kiện để…nhích một chân qua lằn ranh giới hạn.

Khi sự đã rồi, bạn luôn cảm thấy đan xen cảm giác hối hận là niềm đam mê mãnh liệt khi đích thực mình đã “ăn trái cấm”. Nếu nhắm không thể đối diện với hậu thiên đường thì hãy cố gắng không ở cùng người ấy nơi…thuận tiện.