7 điều không ngờ về quý ông và chuyện ấy

Tiến sĩ Abraham Morgentaler, giáo sư bộ môn tiết niệu của trường đại học Harvard, Mỹ, đã đưa ra một số sự thật khó nói, khó tin về sex và nam giới

Nam giới có thể ngụy tạo việc lên đỉnh

Nhiều người đàn ông cho biết họ khi họ không đạt được khoái cực với đối tác, cách duy nhất để không làm tổn thương nàng là họ sẽ…ngụy tạo ra việc lên đến đỉnh. Thường thì đây chỉ là hiện tượng tức thời, hoặc với đối tác này như vậy, đối tác khác lại không.

Sự ngụy tạo này rất khó phát hiện nếu chàng sử dụng “áo mưa” bởi chiếc áo đó đồng thời cũng che đi mọi dấu hiệu nhận biết. Không phải với bất cứ ai người đàn ông cũng đạt đủ khoái cảm để cán đích như nữ giới vẫn thường nghĩ. Họ cũng có lúc phải “ngậm đắng nuốt cay” như ai.

Nam giới có thể lên đến đỉnh mà không…xuất binh

Thường trường hợp này có liên quan đến vấn đề tuổi tác và bệnh lý nhẹ. Người bị tiểu đường, hoặc người “có tuổi” một chút, tinh binh có lúc không xuất trận như thường lệ mà đi ngược vào bàng quang và ra ngoài qua đường bài tiết. Quá trình này gọi là xuất tinh ngược, song điều đó không có nghĩa là họ không đạt đến khoái cực.





Đàn ông hay đổ thừa y hệt phụ nữ

Nếu họ cảm thấy khả năng tác chiến của mình có vấn đề, họ sẽ tự tìm đủ mọi lý do để lý giải với chính mình và đối tác chứ chẳng bao giờ nghĩ tới việc đi bác sĩ. Muôn ngàn lý do phụ nữ nghĩ ra cho sự lãnh cảm của mình như stress, do uống thuốc, do bia rượu, do buồn…đều được đàn ông vận dụng.

Ngày càng nhiều thanh niên bị trục trặc

“Súng ống” không theo lệnh của người chỉ huy là vấn đề mà nam giới ở mọi lứa tuổi đều mắc phải. Không chỉ nam giới sau 40 tuổi mới phải điều trị những vấn đề liên quan đến súng ống, tỉ lệ chung trên thế giới là khoảng 20% quý ông chưa đi chợ đã hết tiền.

Đàn ông rất quan tâm đến đối tác

Đàn ông thường bị hiểu lầm là chỉ biết thỏa mãn chính mình. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Morgentaler, đại đa số quý ông đều rất để ý và quan tâm đến việc làm hài lòng đối tác trên giường ngủ. “Các chàng khi dành tình cảm cho một người sẽ nghĩ đến việc tạo hình ảnh tốt đẹp trong mắt cô ấy bằng mọi cách”, giáo sư Morgentaler

Đàn ông dễ tổn thương trong tình dục

Họ luôn ngấm ngầm một nỗi lo sợ làm không được việc hoặc chưa tốt như mong muốn. Họ cũng thường xuyên để ý đến sự gợi cảm của những quý ông khác và so sánh với bản thân. Họ đặc biệt thích được khích lệ và ghi nhận, vì vậy Morgentaler khuyên các quý cô rằng nếu muốn giữ gìn một mối quan hệ thật tốt, nếu chàng làm bạn hài lòng trong việc ấy, hãy cho chàng biết điều đó. Chỉ cần một câu “anh thật tuyệt” cũng đủ để tạo nên sự kì diệu.

Quý ông không “khỏe” chuyện này bằng các nàng

Theo Morgentaler, thế giới hiện đã thay đổi rất lớn về tình dục. Phụ nữ ngày càng được giải phóng và không nghi ngờ gì khả năng và nhu cầu phòng the của họ được phát huy hết mức.

Thực tế, khả năng sáng tạo và tác chiến của nữ giới trong chuyện ấy cao hơn nam giới khi họ được khích lệ, tần suất cũng như số lượng “lên đỉnh” của nữ cũng cao hơn nam. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nam giới bị “dắt mũi” trong chốn riêng tư này.