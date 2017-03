8 điều biết nhưng chưa rõ về chuyện yêu của quý ông

Quý ông có thể giả vờ lên đỉnh

Nhiều người lầm tưởng biểu hiện cán đích của các quý ông thường rất rõ ràng, không thể giả tạo. Tuy nhiên, nhiều chàng đã thú thực với bác sĩ của họ rằng họ thực sự đã có lúc phải giả vờ lên đỉnh và các cô gái hoàn toàn không hay biết. Nếu người ấy sử dụng “áo mưa” và nhanh tay thủ tiêu nó thì chẳng còn bằng chứng nào, nếu “yêu” không có biện pháp phòng tránh thì càng dễ dàng “qua mặt” đối phương.

Quý ông có thể cán đích mà không xuất binh

Mặc dù hiếm nhưng đây là điều có thật. Trong một số trường hợp, người đàn ông thực sự có thể đạt cực khoái mà không xuất binh. Ở một số nam giới bị bệnh tiểu đường, xuất tinh ngược, người lớn tuổi và có tuyến tiền liệt vận hành chưa tốt… đều có thể có hiện tượng này. Vì thế, nếu không phát hiện dấu hiệu gì thì cũng đừng vội buộc tội các chàng.





Lý do lãnh cảm giống hệt phụ nữ

Những lý do quý ông không thể cán đích cũng giống hệt với người phụ nữ. Chẳng hạn anh ấy đã quá say, anh ấy đang lo lắng, dùng thuốc kháng sinh hoặc bị trầm cảm đều ngăn cản con đường lên đỉnh… Và lý do để họ giả vờ thăng hoa cũng gần như “sao y” với nữ giới, đó là không muốn khiến đối tác tổn thương, suy diễn về sự suy giảm tình cảm.

Thanh niên cũng có thể rối loạn

Người ta cho rằng nam giới từ 40 tuổi trở lên mới có thể gặp các vấn đề về chú lính. Tuy nhiên, khoa học không khẳng định độ tuổi quyết định các vấn nạn này. Có khoảng 20% nam giới gặp khó khăn với chú lính của mình và tỉ lệ thanh niên trẻ tuổi trong số này không nhỏ.

Không phải lúc nào cũng sẵn sàng

Nam giới có thể luôn sẵn sàng khi ở độ tuổi dậy thì, tuy nhiên đó chỉ là sự thúc bách trong tâm lý chứ không hoàn toàn ở hành vi. Cho đến khi ý thức được trách nhiệm thì nam giới càng có những giới hạn rất rõ ràng của họ trong vấn đề này. Đó là lý do họ cũng muốn lựa chọn con đường quan hệ nghiêm túc để tránh các hệ lụy ngoài ý muốn. Tâm lý sợ trách nhiệm cũng ảnh hưởng rất lớn đến các quý ông.

Chú trọng cảm xúc đối tác





Đàn ông dễ bị hiểu lầm là ích kỷ, chỉ biết đến cảm nhận của mình. Điều này đúng với người không có tình cảm. Còn trường hợp họ yêu và quý trọng đối tác thì cảm xúc của cô gái sẽ là điều nam giới đặt lên hàng đầu. Bạn có thể ngạc nhiên khi chàng có thể mày mò hàng giờ trên mạng để thu thập “bí kíp” và sẵn sàng dừng lại nếu bạn không muốn.

Nam giới nhạy cảm với lời “chê bai”

Không mạnh mẽ như vẻ ngoài của mình, nam giới rất nhạy cảm khi đề cập đến bản lĩnh đàn ông. Họ có thể hoàn toàn sụt giảm ham muốn, tiêu tan phong độ nếu vấp phải thái độ không hài lòng, “chê bai” hay mỉa mai của người phụ nữ. Đôi khi vì lý do sức khỏe, họ có phần “yếu kém”, nếu người phụ nữ không tâm lý mà có phản ứng quá khích (dù là đùa giỡn) đụng chạm đến tự ái của họ thì sẽ gây ra tổn thương rất khó hàn gắn.

Chàng có thể thua nàng

Không phải do ham muốn của chàng ở mức thấp mà do “level” của nhiều nàng quá cao. Thực tế có nhiều trường hợp người phụ nữ làm chủ phòng ngủ của họ. Điều này cũng rất bình thường. Vấn đề là đôi bên hòa hợp chứ không phải ai hơn, ai thua.