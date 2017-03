9 bí mật thú vị về đời sống gối chăn mà có thể bạn chưa biết

Ảnh minh họa. (Nguồn: 163.com)

1. Một ngày bận rộn khiến bạn cần một đêm nồng nhiệt vào ban đêm



Chuyên gia nghiên cứu tâm lý tình dục của Anh phát hiện ra rằng khi càng bận rộn vào ban ngày thì ban đêm bạn càng cần giải tỏa áp lực.



Đặc biệt, đối với phụ nữ, vì bận rộn mà từ bỏ đời sống tình dục sẽ khiến tâm lý và cơ thể xuất hiện những triệu chứng không phù hợp. Do vậy, dù công việc có bận rộn đến đâu, cũng cần dành thời gian cho chuyện ấy.



2. Màu đỏ khiến nam giới hào hứng, màu tím khiến phụ nữ ảo tưởng



Chuyên gia y học Tây Ban Nha phát hiện ra rằng màu sắc có tác dụng rõ rệt với chuyện chăn gối. Những trang phục màu đỏ làm gia tăng 20% sức hút của phụ nữ đối với nam giới. Trong khi đó, trong căn phòng với gam màu tím, hưng phấn tình dục của phụ nữ sẽ cao hơn gấp đôi.



3. Thời gian thích hợp nhất dành cho chuyện ấy: 13 phút



Một nghiên cứu của ĐH Pennsylvania của Mỹ chỉ ra rằng khi thời gian dành cho chuyện ấy quá 20 phút sẽ khiến cơ thể kiệt sức nhưng chỉ ít hơn năm phút, bạn lại có cảm giác vội vàng quá.



4. Râu mọc nhanh: Nhu cầu về tình dục mạnh hơn



Các nhà nghiên cứu Mỹ chỉ ra rằng râu của nam giới mọc càng nhanh thì trao đổi chất hoạt động tốt hơn, các yêu cầu về tình dục trở nên "dữ dội" hơn.



5. Massage khiến quan hệ tình dục tập trung hơn



Rất nhiều người mất tập trung trong lúc "nồng nhiệt" với bạn tình và nghiên cứu của Mỹ chỉ ra rằng 73% số phụ nữ sẽ nghĩ đến việc nhà hay những đứa trẻ trong lúc làm "chuyện ấy".



Chuyên gia khuyên rằng hãy dành thời gian massage cho nhau trước khi làm "chuyện ấy". Điều này có thể giải quyết vấn đề mất tập trung.



6. Nam giới thích làm "chuyện ấy" vào buổi sáng



Chuyên gia Phần Lan phát hiện ra rằng ham muốn tình dục của nam giới tỉ lệ thuận với androgen trong cơ thể. Mỗi buổi sáng, sự bài tiết nội tiết tố nam nhiều hơn gấp đôi buổi trưa và cao hơn 16% so với buổi tối. Và mùa thu là thời điểm mà nội tiết tộ nam gia tăng nhiều nhất trong năm.



7. Phụ nữ thích làm "chuyện ấy" trong xe



Nghiên cứu mới của trung tâm nghiên cứu y học nữ giới của Mỹ chỉ ra rằng so với nam giới, phụ nữ thích làm "chuyện ấy" trong xe. Bởi xe giống như một chiếc giường lưu động, mang lại cảm giác an toàn hơn so với phòng ngủ.



8. Ham muốn "chuyện ấy" tăng lên khi cảm thấy chán nản



Khi không vui, ham muốn tình dục của đàn ông sẽ cao hơn 20% so với bình thường. Tuy nhiên, đại đa số nam giới đều cảm thấy ngượng ngùng bởi điều này.



9. Giấc ngủ sẽ quyết định chất lượng tình dục



Một giấc ngủ ngon sẽ là nhân tố quan trọng của một buổi ái ân chất lượng. Nếu thời gian ngủ ít hơn sáu giờ đồng hồ sẽ khiến bạn mệt mỏi khi làm "chuyện ấy".

Theo PHƯƠNG ANH (VIETNAM+)