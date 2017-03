Ảnh hưởng khó tin của mùa thu đến phòng the và việc sinh em bé

Thời tiết là một trong những yếu tố có khả năng tác động tới ham muốn phòng the của con người. Theo các chuyên gia về tình dục học, sự thay đổi theo chu kỳ của các mùa trong năm tác động đến tâm lý và sức khỏe- từ đó, ảnh hưởng đến nhu cầu “yêu” của mỗi người.



Những phân tích dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ được những tác động tích cực của mùa thu trong hoạt động “gối chăn”.

Ham muốn trở nên mạnh mẽ hơn

Vào mùa thu, lượng testosterone trong cơ thể - vốn có liên quan chặt chẽ với nhu cầu ham muốn - sẽ tăng cao nhất ở cả hai phái nam và nữ so với các mùa còn lại trong năm. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa ví von mùa thu là mùa “động dục” của các loài thú. Nhiều kết quả nghiên cứu khác nhau cũng đã khẳng định đây là mùa “yêu” dành cho con người với lượng hóc-môn sinh dục luôn đạt đỉnh.

Một số ý kiến còn cho rằng nguyên nhân khiến chúng ta muốn “yêu” nhiều hơn vào mùa thu có thể là do thời gian ban ngày dần ngắn lại, đêm dài hơn hoặc do sự gia tăng của những hoạt động xã hội khi mọi người thường xuyên ra ngoài để giao lưu, gặp gỡ nhau nhiều hơn… Dù là lý do gì thì mùa thu vẫn được bình chọn là mùa đẹp nhất để “yêu” trong năm.

Bạn trở nên hấp dẫn hơn trong mắt chàng

Kết quả nghiên cứu của trường ĐH Simon Fraser, Canada cho thấy phụ nữ thường trở nên mảnh mai hơn vào mùa thu do sự gia tăng của hóc-môn testosterone. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tỷ lệ giữa vòng eo và hông của người phụ nữ được cải thiện và nhờ đó, họ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người bạn đời của mình.

Một kết quả nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Perception cho thấy nam giới nghĩ rằng cơ thể của người phụ nữ trở nên quyến rũ hơn vào những mùa có thời tiết se lạnh.

Những bữa tối thơm ngon

Mùi hương cũng có những tác động nhất định trong việc khơi gợi ham muốn. Kết quả nghiên cứu do tiến sĩ Alan Hirsch- giám đốc Quỹ nghiên cứu và điều trị về Mùi và Vị (Smell & Taste Treatment and Research Foundation), Hoa Kỳ đã đo được lưu lượng máu chảy đến vùng “chiến lược” của cánh mày râu sau khi họ được cho ngửi mùi từ món bánh bí ngô. Kết quả là tốc độ máu lưu thông tăng lên khoảng 20%. Nếu cho thêm hương oải hương vào món bánh, khả năng lưu thông máu đến “cậu bé” tăng tới 40%.

Điều này cho thấy có mối liên quan trực tiếp giữa hành khứu giác và trung tâm khoái cảm trong não - cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát phản ứng tình dục của nam giới.

Các chuyên gia cho rằng những mùi hương này tạo ra một phản ứng vô thức, khiến phái mạnh có cảm giác lưu luyến, ấm cúng và được thư giãn. Vì vậy, để kích thích ham muốn của chàng, bạn nên nấu những bữa cơm ngon với sự hiện diện của bí đỏ - thực phẩm giàu dinh dưỡng đặc trưng của mùa thu.

Cảm giác ấm áp trong tiết trời se lạnh

Được cuộn mình trong vòng tay ấm áp của “đối tác” khi tiết trời đang se lạnh là cảm giác tuyệt vời, đủ để ham muốn được “vui vẻ” bên nhau trỗi dậy. Các nhà nghiên cứu thuộc trường ĐH Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông giải thích, cảm giác lạnh lẽo thúc đẩy chúng ta tìm kiếm sự ấm áp dưới mọi hình thức, tạo ra những kết nối chặt chẽ giữa tinh thần và thể xác, khiến mọi người có nhu cầu được gần gũi, ôm ấp, vỗ về nhau nhiều hơn.

Hiệu ứng tương tự cũng xảy ra khi chúng ta chia nhau một loại thức uống nóng, theo kết quả nghiên cứu mà các nhà khoa học trường ĐH Yale, Hoa Kỳ tìm ra. Khi nắm trong tay những vật nóng (như một lý trà nóng chẳng hạn), chúng ta sẽ cảm nhận sự ấm áp một cách vô thức và trở nên rộng rãi hơn, chia sẻ chúng với những người xung quanh.

Gắn kết với nhau nhiều hơn

Thống kê từ trang mạng xã hội Facebook cho thấy, trong khi mùa hè là khoảng thời gian mà các cặp đôi chia tay nhau nhiều nhất, thì mùa thu lại là thời điểm những người độc thân chuyển sang trạng thái “đang gặp gỡ” hoặc “đã đính ước” nhiều hơn các mùa còn lại trong năm. Dường như không khí tuyệt đẹp của những ngày thu đã giúp thắp sáng và lan tỏa tình yêu tới mọi cặp đôi.

Thời điểm lý tưởng để có em bé

Số liệu thống kê cho thấy mùa thu cũng là mùa sinh sản trong năm (đặc biệt là giai đoạn cuối thu và đầu mùa đông) với tỷ lệ sinh đạt mức cao nhất so với 9 tháng đầu năm. Một điều khá thú vị đó là số lượng và chất lượng “con giống” của phái mạnh sẽ ở mức thấp nhất trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 do thời tiết quá nóng của mùa hè. Sau đó, mất khoảng 2 tuần để mọi thứ trở lại bình thường và vào cuối mùa thu, khả năng sinh sản của cánh mày râu sẽ đạt đến mức độ hoàn hảo, đủ để các cặp đôi có được cơ hội thụ thai tốt nhất trong năm.







Theo Duy Khôi (PNO)