Cập nhật phát hiện mới không thể bỏ qua khi ‘trên giường’

Các nhà nghiên cứu không ngừng tìm hiểu về tình dục học và ngày càng đưa ra được những kinh nghiệm phòng the mang tính khoa học. Có thể nói, tình dục là một vấn đề liên quan trực tiếp đến cảm xúc. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn là một cơ chế không thể điều khiển.

Để có được một đời sống lứa đôi thật mỹ mãn, bạn cần cập nhật ngay những phát hiện mới sau đây.

Im lặng là giết chết cảm xúc

Bạn có thể gặp chút vụng về khi nói về những điều tế nhị khi ân ái, nhưng rõ ràng, điều đó mang lại lợi ích lớn, giúp hai người biết cách làm cho nhau hài lòng trong suốt quãng thời gian gắn bó sau này.

Khi gần gũi, cả nam và nữ đều cho biết họ rất thích nghe đối tác nói về cảm giác của họ, những chỉ dẫn, mong muốn … được bày tỏ một cách thoải mái, “trần trụi” càng khiến đối phương được kích thích. Đặc biệt những lời yêu thương được thốt ra lúc này sẽ vô cùng hiệu quả.





Âm nhạc giúp yêu tốt hơn

Đối với người muốn cảm thụ ân ái một cách thú vị hơn thì đã có CD nhạc có thể điều chỉnh tâm trạng khi yêu. Hãy thử chọn nhạc cổ điển như Shacking Up to Chopin, Making Out to Mozart, Bedroom Bliss with Beethoven, nhạc hòa tấu đặc biệt có tác dụng tốt cho việc này.

Tưởng tượng yêu người khác là rất phổ biến

Theo điều tra của Durex, yêu với người nổi tiếng là sự liên tưởng kỳ quặc số một trên thế giới. Điều tra này cũng phát hiện ra rằng có 4 trên 10 người có trí tưởng tượng kỳ quặc là quan hệ tình dục với người yêu của bạn thân. Đây là hiện tượng bình thường, không cần quá lo lắng nhưng tốt nhất là bạn nên khống chế nó.

Nhiệt độ lạnh chặn đường lên đỉnh

Ít người biết rằng nhiệt độ trong phòng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng yêu. Theo Gert Holstege thuộc Đại học Groningen, Hà Lan, 50% phụ nữ trong cuộc khảo sát cho biết họ không cảm thấy khoái cực do bị lạnh bàn châu. Sau khi mở điều hòa ở nhiệt độ thích hợp hoặc đi vớ, 80% phụ nữ cho biết kết quả đã mỹ mãn.

Kiểu "yêu" hiện đại ngày càng được ưa thích

Ngày nay, dù là cô gái bề ngoài có vẻ cổ hủ hay e thẹn nhất cũng có thể khiến bạn bất ngờ vì “thị hiếu” yêu của nàng. Xu hướng đổi mới và những cách yêu hiện đại đang ngày càng được u7ua thích hơn. Theo kết quả một cuộc thăm dò ở Hàn Quốc, 40% phụ nữ cho biết họ không áp dụng tư thế yêu truyền thống từ lâu. Phụ nữ cũng không thích một đời sống tình dục khuôn khổ nhưng nhàm chán nữa, họ đang muốn phá cách và thường cổ vũ người yêu biết cách sáng tạo khi yêu.





Hiện tượng blue ball



Hiện tượng blue balls hoá ra là có thật. Blue balls được biết là cảm giác cơn đau kéo dài do ứ huyết khi không thể xuất tinh, được lí giải bởi những vân xanh xuất hiện ở tinh hoàn khi máu ứ đọng ở những mao mạch tại bộ phận sinh dục. Blue balls cũng được coi chỉ là cơn đau tạm thời, không nguy hiểm.

Vệ sinh ngay cũng không tốt

Đừng tiến hành vệ sinh ngay sau khi quan hệ tình dục. Thực hành này bị khuyến cáo là không nên vì có thể quét sạch vi khuẩn có lợi trong âm đạo và ảnh hưởng đến độ cân bằng pH. Hành động này cũng có thể ảnh hưởng cơ quan sinh sản của người nữ.

Sex và khả năng thụ thai

Cần ít nhất 8 tháng để thúc đẩy một tiến trình thụ thai thành công. Một số cặp khác nhanh gọn hơn là trong 6 tháng, rất ít người có thai ngay trong những tháng đầu quan hệ. Điều đó có nghĩa là bạn không dễ dàng giúp vợ thụ thai được. Vì vậy thời gian chờ đợi sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Hãy chờ đến một năm trước khi bạn đặt câu hỏi về khả năng sinh sản của mình.

Xem phim sex không có tác dụng tốt đối với vợ chồng

Điều này có thể khó tin nhưng một một giáo sư nghiên cứu Hôn nhân và gia đình tại ĐH Binghamton (Mỹ) khẳng định chuyện vợ chồng cùng nhau xem phim sẽ thắt chặt mối quan hệ của họ, nhưng không phải là phim sex. Ngược lại, nếu vợ chồng phụ thuộc vào phim sex để tạo cảm hứng thì đó chính là bắt đầu con đường đi xuống của cảm xúc.

167 lần/năm là…maximum

Mỗi năm, trung bình một cặp bạn tình tiến hành 139 lần quan hệ. Theo Điều tra về tình dục trên toàn cầu của Hãng dược phẩm Anh Durex, công dân Pháp được ghi nhận là những cặp đôi tích cực nhất, với 167 lần quan hệ tình dục trong 365 ngày.





