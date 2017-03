Đẩy lùi tình trạng 'sa mạc hóa' vùng riêng tư

Mặc dù vậy ít có ai thừa nhận điều đó vì cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí tự cho là mình kém cỏi.

Do tình trạng hôn nhân thường phải xa nhau, công việc căng thẳng khiến "máy móc" ít được “vận động” hoặc do bất kỳ lý do nào khác thì chuyện khô hạn cũng gây ra nhiều bất tiện.

Tin vui là có một số cách để bạn có thể vực dậy cảm xúc, đẩy lùi sự khô hạn và tạo ra môi trường yêu đương hoàn hảo hơn.

Không đi thẳng vào “chuyện chính”

Hay nói cách khác, cần phải tập trung nhiều vào màn dạo đầu. Theo chuyên gia tâm lý Paulette Kouffman, phụ nữ sản xuất ra oxytocin, một loại hormone cho sự liên kết và tin tưởng thông qua tâm lý, cảm xúc và cơ thể trong màn dạo đầu.







Tận hưởng màn dạo đầu không chỉ mang lại sự ham muốn cho chuyện yêu, quan trọng hơn nữa là nó mang lại sự gắn kết cảm xúc giữa hai người mà ngày thường có thể bị lãng quên.

Chỉ là thư giãn thôi

Đúng vậy, bạn có thể thấy căng thẳng khi lâu ngày mới làm chuyện ấy. Tình dục không phải lúc nào cũng được hoàn hảo, nó có thể có vấn đề trục trặc và điều này hoàn toàn bình thường.

Thực tế, việc quá lo ngại chỉ càng giết chết ham muốn tận hưởng của bạn thôi. TS Kouffman cho rằng bạn cần tập trung vào thời điểm hiện tại, cho và nhận sự yêu thương. Hãy tập trung vào cảm xúc tích cực, thư giãn và thư giãn, đừng làm mọi việc trở nên máy móc.

Làm mới







Làm mới cơ thể, ví dụ cạo râu, wax rừng, thay mới nội y thêm quyến rũ, một bữa ăn lãng mạn, trang trí phòng ngủ bằng đèn nhẹ hoặc nến và hoa… Tất cả mọi thứ để khiến bạn thêm tự tin và hấp dẫn, cho thấy rằng bạn thực sự quan tâm đến người ấy. Một vẻ bề ngoài tốt sẽ mang lại một tâm trạng tốt.

Du lịch

“Không gì khiến chuyện chăn gối nồng nàn hơn việc đi du lịch” - Jo Piazza, tác giả cuốn sách How to be married, đã nói như vậy.

Sự thay đổi về địa điểm, khung cảnh sẽ làm thay đổi tâm lý rất nhiều, khiến cảm giác về đối phương cũng trở nên mới mẻ hơn.

Dù việc đi du lịch đôi khi không dễ thực hiện bạn cũng có thể tổ chức những chuyến đi gần, thậm chí chỉ cần chạy một vòng quanh TP, ghé những nơi chưa từng biết… Chúng có thể khiến cả hai người ngập trong tiếng cười vui vẻ và sau đó là một cuộc yêu hoàn hảo.

Hẹn hò

Điều này không còn lạ gì nữa, hẹn hò là một trong những cách tối ưu để hâm nóng lại cảm xúc sau hôn nhân.

Những cuộc hẹn sẽ khiến cuộc sống chậm lại, tái kết nối cảm xúc, chuẩn bị cho chuyện chăn gối về cảm xúc lẫn cơ thể. Hãy chuyển một ngày làm việc bận rộn thành một bữa tối lãng mạn bên nhau.

Bạn hãy thử một lần đặt bàn ở nhà hàng, mặc chiếc váy đẹp, diện giày cao gót… những điều này sẽ khiến ham muốn của bạn tăng lên và không còn sợ khô hạn nữa.

Tự xử

Nghe có vẻ lạ nhưng thực tế tự xử là một cách để bạn tự khám phá về cơ thể của mình. Thực tế, có rất nhiều phụ nữ chưa một lần đạt được khoái cực và tự xử là một biện pháp hữu hiệu để tập huấn cho cách thỏa mãn với cơ thể mình.



Ngày nay có rất nhiều nguồn thông tin hỗ trợ bạn trong việc học các bí mật, mẹo hay trong chuyện chăn gối. Khi bạn hiểu được cơ thể mình, hãy nhớ chia sẻ cho chàng biết.



Người chủ động

Sự khô hạn của bạn thường đem lại cảm giác tự ti, vì vậy hãy nắm lấy thế chủ động. Thực tế, nam giới thích việc phụ nữ là người mở đầu. Sự chủ động này còn cho chàng biết rằng bạn muốn đẩy lùi sự khô hạn, khiến chàng vui vẻ hợp tác hơn nữa.

Cuối cùng, một số biện pháp hỗ trợ khác như xem một bộ phim lãng mạn, sử dụng chất bôi trơn… tóm lại điều quan trọng là đừng ngần ngại, tình dục là chuyện của hai người nên hãy cùng vượt qua những rào cản không đáng có này để tận hưởng nó.