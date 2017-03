Định nghĩa đỉnh cao phong độ

Trước đây, người ta tin rằng tuổi tác sẽ khống chế chúng ta trong chuyện ấy. Có những giới hạn chặn trên – khi chúng ta già đi, hoặc chặn dưới – khi chúng ta quá non nớt để tận hưởng một cuộc sống tình dục viên mãn.

Con người từng tin là đối với nam giới, đỉnh cao phong độ là ở khoảng tuổi mới lớn, 18-19 tuổi khi năng lực yêu bắt đầu phát tiết dồi dào. Trong khi đó, thời hoàng kim của người phụ nữ lại trễ hơn rất nhiều, đó là khoảng 30 tuổi.

Tuy nhiên, theo một khảo sát gần đây thì các thông số đã khác hẳn. Đa số phụ nữ cho biết họ thực sự đạt đến đỉnh cao khi cán mức 26 tuổi và nam giới quan hệ tình dục tốt nhất ở độ tuổi 32.





Song tất cả những điều đó chỉ mang tính tham khảo, bởi các bác sĩ cho rằng chính ở thời kỳ mà bạn ham muốn việc đó mỗi ngày, thì đó chính là thời kỳ đỉnh cao của bạn cho dù lúc đó bạn bao nhiêu tuổi.

46% số người được hỏi cho biết họ đang trải qua kinh nghiệm tình dục tuyệt vời nhất với đối tác hiện tại, trong khi đó số tuổi được khảo sát là rất phong phú. Điểm mấu chốt ở đây chính là chúng ta không cần quá lo lắng hay đón đầu cái gọi là “đỉnh cao tình dục” hay cố gắng “cày xới” vì thời hạn đã sắp qua.

Người phụ nữ có đỉnh cao tình dục của họ khi họ đang cảm thấy tự do nhất, tràn đầy sinh lực nhất. Do đó, không có lý do để khống chế “tuổi trần” trong vấn đề này.

Thêm nữa, không hẳn ngau sau đỉnh cao là sườn dốc. Nếu có cách để duy trì thì đỉnh cao sẽ giữ được trong khoảng thời gian dài. Điều quan trọng là nếu bạn đang thực sự hài lòng với cuộc sống chăn gối hiện tại thì điều cần làm là duy trì nó chứ không phải âu lo khi nào nó qua đi.

Điều cần làm là gạt bỏ ngay những suy nghĩ khống chế độ tuổi ra khỏi đầu để giảm đi một nỗi lo. Hãy tận hưởng cuộc sống trong từng giây phút.

Cho dù bây giờ bạn “không rảnh” để muốn làm chuyện ấy mỗi ngày cũng không có nghĩa là bạn đã thoái trào vì “trào lưu” nào cũng có thể quay trở lại. Thăng giáng là chuyện thường tình trong cuộc sống và chuyện ấy cũng không ngoại lệ.