Hiểu biết đáng báo động về bệnh ‘nhạy cảm’ của nữ giới

Đáng ngạc nhiên là hầu hết tất cả những người có hoạt động tình dục đều ít quan tâm đến bệnh tình dục. Theo số liệu thống kê trên 3.385 phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới cho thấy có đến 58% số phụ nữ này không bao giờ yêu cầu đối tác sử dụng “áo mưa” khi quan hệ tình dục. Trường hợp sử dụng oral sex thì tỉ lệ này càng đáng sợ hơn, nó lên đến 95% người không sử dụng bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào.

1/3 số phụ nữ này chưa từng đi khám phụ khoa hay tìm hiểu về các bệnh lây lan qua đường tình dục. 37% chị em không đề cập đến bệnh tình dục với đối tác trong quá trình “giao lưu”.

Các đối tượng trong khảo sát lần này đa phần là người có trình độ học vấn cao, có nghề nghiệp ổn định, hiểu biết xã hội không thấp. Thế nhưng đại đa số đều cho rằng bệnh lây lan qua đường tình dục (STD) sẽ…chừa mình ra.





Chiếc “áo mưa” nhỏ xinh chỉ được họ áp dụng nhằm mục đích tránh thai, còn nhiệm vụ bảo vệ họ khỏi STD lại bị coi nhẹ, nếu không muốn nói là…chẳng màng tới. Nhiều người còn cho rằng nếu chỉ oral sex thì sẽ chẳng phải lo nghĩ gì về cả hai việc mang thai ngoài ý muốn lẫn rước bệnh vào thân.

Trong khi đó, chỉ cần có quan hệ tình dục, kể cả oral sex, dù là với một đối tượng duy nhất thì khả năng bị lây nhiễm STD vẫn luôn xảy ra. Oral sex tuy không xảy ra sự thâm nhập thông thường nhưng nó lại tiềm tàng mầm bệnh trong niêm mặc vòm họng. Nhẹ thì có thể viêm nhiễm, nổi mụn nhọt, nặng có thể dẫn tới ung thư vòm họng.

Ngày nay trên thế giới đã phổ biến cả hai loại “áo mưa” cho nam và nữ. Các bác sĩ khuyến cáo người trưởng thành nên sử dụng “áo mưa” khi “hành sự”, kể cả oral sex. Lớp cao su mỏng manh ấy không chỉ giúp bạn bảo vệ sức khỏe mà còn ngăn ngừa được hầu hết các loại nấm làm nảy sinh STD. Với kỹ thuật sản xuất “áo mưa” hiện nay, nó sẽ không phải là trở ngại lớn cho cảm giác thăng hoa của người sử dụng.

Những vi khuẩn gây STD có thể tiềm tàng trong cơ thể từ một vài ngày đến một vài tháng mà không có biểu hiện cụ thể, rõ ràng. Do đó, đôi khi thấy vậy mà không phải vậy. Các chuyên gia khuyến cáo không thể có thái độ chủ quan đối với bất kỳ vấn đề sức khỏe tình dục nào. Người nhiễm bệnh không phát hiện ra bệnh lý của bản thân là chuyện bình thường, chính vì thế tất cả những ai có hoạt động tình dục đều cần phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Một số bệnh STD khi khởi phát chỉ là do thiếu vệ sinh, viêm nhiễm từ những bộ phận khác trên cơ thể. Dù là đối tượng an toàn cũng không có nghĩa là luôn luôn an toàn cho bạn.

Tâm lý e ngại, ngượng ngùng là vật cản lớn nhất khiến người ta không chủ động sử dụng biện pháp phòng tránh STD. Để gỡ bỏ chướng ngại này, các cặp đôi cần trao đổi thẳng thắn với nhau về nguy cơ nhiễm và lây nhiễm STD và thống nhất biện pháp phòng ngừa. Tin chắc bất cứ ai cũng muốn khỏe mạnh để “yêu” lâu bền, chứ không chấp nhận “yêu” liều để tổn hại nặng nề về sau.