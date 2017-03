Khác biệt ‘đỉnh’ của đôi ta

Mặc dù được đánh giá là khó đạt đỉnh hơn nam giới, song nữ giới cũng hoàn toàn có cơ hội tận hưởng điều này một cách thỏa thích dù ở lứa tuổi nào. Các cuộc nghiên cứu về đỉnh của nữ chiếm số lượng nhiều hơn nam do cơ chế hình thành, cách thức biểu hiện và kết quả đạt được sau quá trình lên đỉnh của họ phức tạp hơn.

Càng ngày người ta càng phát hiện ra nhiều điều về đỉnh của nữ giới. Ví dụ không nhất thiết phải đạt đỉnh thì phụ nữ mới có thể mang thai, phụ nữ dễ đạt đỉnh ngay cả trong thời kỳ mang thai nếu được “đầu tư” đúng mức, đỉnh của phụ nữ kéo dài hơn chúng ta tưởng… Dù là như thế nào thì đỉnh cũng là một cảm nhận vô cùng thú vị và quan trọng đối với cuộc sống lứa đôi. Nó ảnh hưởng cực mạnh đến sức khỏe và sự gắn bó trong mối quan hệ của hai người.

Mới đây, một tạp chí Mỹ đã công bố bốn lưu ý về đỉnh mà không phải ai cũng biết.

Áp lực “bình đẳng giới”





Quan niệm rằng phải nắm tay nhau lên đỉnh cùng lúc, cùng tần số… đã tạo ra áp lực không cần thiết. Kỳ thực, con đường dẫn đến đỉnh của nam giới rất đơn giản và biểu hiện của nó cũng rõ ràng, tức thì và duy nhất ở một thời điểm. Đó là khi đội tinh binh của các chàng tập hợp và xuất trận. Trừ trường hợp sức khỏe có vấn đề, cơ bản nam giới luôn đi đến đích. Sau đó, họ có thể… ngáy ầm ĩ trong vòng năm nốt nhạc, bất kể đối tác khi ấy muốn tâm sự hay trò chuyện.

Trong khi đó, đường lên đỉnh của nữ giới như một khu vườn nhiều hoa lá, nhiều ngả rẽ và thời điểm thì rất khó xác định. Người nữ có thể có cảm giác tới đỉnh trước, trong hoặc sau khi “yêu”. Thậm chí trong cuộc yêu họ có thể đạt đỉnh nhiều lần hoặc không có lần nào vì bị chi phối bởi stress, nội tiết tố…

Nói tóm lại, nữ giới không nhất thiết chỉ có một lần đạt đỉnh và càng không cần thiết cán đích cùng lúc với đối tác. Nếu lần này họ không thấy đỉnh đâu thì đó cũng là việc bình thường. Chỉ cần lý do không phải do bạn quá thờ ơ mà bởi cơ thể họ đang… rẽ qua lối khác.

Cộng hưởng sinh học





Nói về mặt sinh học, chỉ có khoảng 25% phụ nữ luôn luôn đạt đỉnh khi “yêu”. Đừng tin vào phim ảnh, bạn luôn nhìn thấy những cảnh yêu đương thần tiên của hai nhân vật chính trong một không gian cực kỳ lãng mạn, màu mè nhưng hành động, cử chỉ của đôi bên lại rất tiết chế. Đó chỉ là những hình ảnh mang tính tượng trưng mà thôi.

Khảo sát thực tế, hơn 80% nữ giới cho biết họ cần có sự cộng hưởng sinh học mới có thể đạt đỉnh. Điều này có nghĩa là xúc cảm của họ chỉ được đẩy lên cao trào khi cạnh sự thâm nhập đơn thuần, đối tác biết sáng tạo và “năng động” cùng lúc ở nhiều “trọng điểm”. Trong đó cao điểm nhất là “hạt đậu tình yêu”. Đáng tiếc không phải quý ông nào cũng biết điều này, dù biết cũng không chịu thực hiện. Kết quả là quý cô thường chỉ tới được lưng chừng núi.

An toàn





Cảm giác phiêu lưu kích thích quý ông nhưng một số phụ nữ chỉ có thể lên đỉnh khi họ có cảm giác an toàn. Trong khi các nhà tâm lý thường khuyên chúng ta đổi mới đời sống gối chăn bằng việc thay đổi địa điểm, cách thức, tư thế… thì với các chị em đề cao tính an toàn, càng thay đổi họ càng bất an.

Cảm giác an toàn được tạo ra từ nhiều yếu tố, ví dụ an tâm về căn phòng, không lo lắng về công việc, nhà cửa, con cái, tự tin vì mình sạch sẽ thơm tho, khỏe khoắn, tin tưởng hoàn toàn vào đối tác… nếu không dù có cố mấy họ cũng không thể thấy đỉnh. Đối với các quý cô này, nếu chưa an tâm họ vẫn có thể “yêu” và tận hưởng cảm giác hạnh phúc nhưng không có khoái cực xảy ra.

Không có cũng không sao





Nếu leo núi không tới đỉnh sẽ là sự ức chế nặng nề đối với nam giới. Dù vậy đối với nữ giới, bản thân chuyện “yêu” đã là một hoạt động đầy tình cảm và thú vị trong mối quan hệ nam nữ. Khắp cơ thể chúng ta đã được thiên nhiên ưu đãi cài cắm, sắp đặt nhiều đầu mối dây thần kinh hỗ trợ cho khoái cảm, hỗ trợ đón nhận những kích thích, rung cảm giới tính. Nếu khơi dậy được toàn bộ hệ thống này, “đỉnh” sẽ không xa. Tuy nhiên, dù khoái cực là rất quan trọng nhưng đó không phải là con đường duy nhất để thỏa mãn tình dục cho nhau. Với một người dịu dàng, ngọt ngào, biết cách nâng niu thì hoàn toàn có thể làm hài lòng người ấy của mình bằng những cách khác.