Khi 'tiểu xảo' hợp thời trở thành cứu tinh cho chàng

Đối tượng chủ yếu dùng “tiểu xảo” không khó đoán là các chàng trai trẻ với những “loạt đạn đầu”. Chung quy đó là các kiểu “tảng lờ kế” giúp các chàng hạ nhiệt bớt kích thích như nhìn lên trần, đếm cừu nhẩm…

Với các ông đánh đông dẹp bắc đã từng việc sống sót nhờ “tiểu xảo” có vẻ mất mặt, nhưng lắm khi chúng là cọng rơm khả dĩ nhất cho tình huống mà nhờ chúng các ông vượt qua được bĩ cực.

Cùng bệnh “rời sân” sớm nhưng cơ chế bệnh sinh của những người đàn ông trận mạc đã từng khác với mấy cậu “chưa sạch nước cản”. Chúng thường là nắm đấm tổng lực từ tuổi tác, bệnh tật giáng xuống sự bình an của nạn nhân. Do vậy, kế ngó lơ hoàn toàn không đủ liều giúp các ông vượt qua cú nhẵn túi sớm mà phải cần đến can thiệp hợp tình hơn.

Một trong những cách là lợi dụng thời gian trơ giữa hai lần xuất chinh của các ông. Cơ chế đơn giản: sau cú xuất tinh số 1, cảm giác đầy bụng khiến ê-kíp làm tình trở nên trơ lỳ hơn nếu ông bập ngay vào cuộc yến oanh kế tiếp, và theo kế hoạch đây mới là cuộc làm tình chính thức.

Chi tiết: trước giờ lên giường, ông chủ động “tự biên tự diễn” nhằm đưa cơ thể vào trạng thái trơ trong lần giao ban chính thức với vợ ngay sau đó. Dễ hiểu, việc chọn thời gian đệm có giá trị quyết định, sớm quá thì cơ thể chưa vượt qua khoảng trơ tuyệt đối chẳng nhúc nhích được gì, muộn quá thì thành quả lần xả bỏ trước thành công cốc.

Việc có công khai pha “lấy ngắn nuôi dài” này tùy ý. Có ông âm thầm thực hiện nhưng cũng có ông chẳng cần giấu giếm, có khi còn được vợ hỗ trợ.

Với các ông mắc nạn “nửa đường gãy gánh”, nghĩa là dương vật hay rơi vào tình trạng xả cương bất thình lình hoặc đòi hỏi phải có một sự kích thích liên tục để giữ “chỗ ấy” luôn trong tư thế lưỡi lê tuốt trần. Với những ông thọ nạn này, chỉ cần một chút lơ tay do thấm mệt nghỉ giải lao hay rơi vào thời gian chết khi cần trở bộ, chuyển thế, công cụ của ông trở lại “chế độ chờ” rất nhanh.





Tất nhiên, các ông có thể tự cứu bằng cách giữ nhịp khẩn trương nhưng dễ mất sức và bất tiện, trường hợp nặng còn không đáp ứng. Đối phó với tình trạng này người ta đề nghị một cách là lợi dụng hiệu quả của “khúc dạo đầu”, với sự hợp tác bằng tay hay đường miệng của người dưới gối. Đây còn là biện pháp một công đôi việc trong trường hợp “cơ quan đại diện” phía các bà cũng vì tuổi tác, tật bệnh mà không thể duy trì sự hợp tác cần thiết.

Chi tiết đó là những pha ngắt ngang chiến thuật, tạm dừng hiệp chính để bà giúp ông “xốc lại đội hình” bằng kích thích có nhiều khả năng điều chỉnh “thông số” hơn, sau đó, khi ông tạm lấy lại khí thế, đôi bên lại quay lại với trận tiền. Rõ ràng, đây là một biện pháp tình thế hơi mất công, lúc đầu có thể gây mệt mỏi, cụt hứng, nhưng nếu thành thạo việc vẫn có thể trơn tru như thường.

Tất nhiên, trong “túi gấm” vượt bĩ cực của các ông không chỉ mỗi hai món trên nhưng hầu hết biến thể đều xoay quanh hai kế mẫu này.

Sau cùng, tiểu xảo cũng chỉ là tiểu xảo, nếu có điều kiện các ông nên thu xếp thực hiện một cuộc can thiệp, điều trị căn cơ hơn. Trường hợp buộc phải tồn tại dài dài nhờ “bạc lẻ”, các ông nên thỉnh thoảng chen vào những pha tự lực cánh sinh để giữ nội lực không thui chột vì dựa dẫm quá lâu.

Theo BS. ĐỖ MINH TUẤN

(Sức khỏe đời sống)