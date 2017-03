Khi yêu, cẩn thận… chấn thương đầu

Bên cạnh những điều đáng lo thực sự như các bệnh lây truyền qua đường tình dục, mang thai ngoài ý muốn, bạn còn có khả năng bị những vết thương nhẹ khác. Đáng ngạc nhiên, khi một cuộc khảo sát được đưa ra, chấn thương nhiều người gặp nhất khi yêu là… chấn thương đầu.

Một cuộc khảo sát đã đặt ra câu hỏi về các loại chấn thương mà các cặp đôi dễ gặp phải khi yêu. Trong thực tế, bị chấn thương không phải là hiếm bởi hơn 50% người được hỏi cho biết họ đã từng bị một loại thương tích nào đó khi gần gũi bạn đời.

Đáng nói nhất đó là thương tích phổ biến nhất khi... trên giường là ở đầu. Ví dụ cộc đầu vào tường, vào các vật trang trí xung quanh, thậm chí xuống… đất. Rất may các chấn thương này thường không nặng mà chỉ gây ra sợ hãi, sốc tạm thời.





Chấn thương phổ biến thứ hai là trầy xước trên cơ thể khi va chạm vào những vật cứng, vải cứng, móng tay hoặc đồ trang sức, phụ kiện. Chấn thương thứ ba dành cho nam giới khi "một mình" quá nhiều. Thứ tự tiếp theo dành cho vết thương do té ngã, va đập, trầy xước vùng nhạy cảm, đau lưng và thậm chí là ngất xỉu.



Theo chuyên gia tâm lý, một phần các vết thương này xảy ra là do bạn đời không để ý hoặc do người còn lại không thông báo tình trạng của mình do sợ hoặc ngại.

Từ kết quả nghiên cứu này, tất cả mọi người có lẽ nên cẩn trọng hơn khi ở bên nhau, có những biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu “tai nạn” có thể xảy ra.

Cụ thể như sử dụng chăn êm, nệm ấm, tránh để những đồ dùng không cần thiết ở gần giường ngủ, đầu giường thông thoáng không nên gắn các vật nặng như tủ, kệ, trang trí khung hình hay những đồ dùng sắc nhọn… Quan trọng hơn cả, hãy chọn địa điểm đủ rộng rãi và an toàn trước khi “hành động”.