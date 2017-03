Khổ sở vì suy giảm sinh lý nữ tuổi 30

Không muốn ân ái



Chị Nguyễn Thị Hiền trú tại Đình Bảng, Bắc Ninh đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu. Tâm sự về cuộc sống gia đình chị Hiền như trực khóc. Ba năm trở lại đây, sau khi sinh cháu thứ 2 chị Hiền rơi vào trạng thái lãnh cảm tình dục. Mỗi lần nằm cạnh chồng là chị thấp thỏm lo lắng vì cảm giác phải nằm như khúc gỗ chiều chồng.

Chị Hiền kể không chỉ không cảm xúc mà mỗi khi ân ái chị đau rát, thậm chí cô bé sưng tấy vì chỗ ý cứ khô như ngói. Cảm giác trong người lúc nào cũng mệt mỏi và sợ chuyện ý. Dù chồng chị có cố gắng giúp vợ nhưng mọi cố gắng của anh cũng không có tác dụng. Khúc dạo đầu trở thành điều ám ảnh của chị. “Chẳng hiểu sao chỗ ý cứ khô ráo nên anh có hỗ trợ thì nó chẳng thay đổi” - chị Hiền nói.

Chồng chị bằng tuối vợ 31 việc ân ái bị gián đoạn khiến nhiều lần anh cáu. Anh cho rằng chị cố tình co rúm người không thả lỏng và nghi ngờ chị không còn yêu chồng… đủ các suy nghĩ. Có khi, anh vào ôm vợ ngủ nhưng khi có nhu cầu cố cho xong như cô bé không hợp tác nên cả hai cũng đau rát khi ân ái xong thành ra anh cũng né.

Trường hợp của chị Bùi Thái Vân trú tại Hà Nội cũng tương tự. Chị Vân 38 tuổi nhưng chị khổ sở vì không còn ham muốn tình dục. Chị Vân nói sống một mình thì chẳng sao đằng này còn chồng, còn gia đình. Chuyện ấy khiến vợ chồng chị trở nên cách xa nhau hơn. Có khi anh làm việc ở phòng làm việc rồi ngủ luôn bên phòng, không qua phòng ngủ với vợ.

Chị không có cảm xúc nên chỗ ý cứ khô ráo dù trong đầu chị nghĩ rằng mình phải chiều chồng, phải hợp tác nhưng cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Làn da của chin cũng nhăn hơn, ngực chảy, mông xệ hơn. Chị Vân kể hiện tượng này xảy ra khoảng 2 năm nay thôi. Ban đầu chị nghĩ do mình mất ngủ nhưng khi ngủ lại được tình trạng này vẫn không cải thiện.

Bệnh ngày càng trẻ hóa

Bác sĩ sản khoa Phùng Thanh Vân - Bệnh viện Đa khoa Hà Nội cho biết hàng tuần ông gặp rất nhiều chị em phụ nữ khổ sở vì chứng suy giảm sinh lý đến khám. Bình thường, hiện tượng suy giảm sinh lý nữ là một hiện tượng suy giảm về cả thể chất lẫn tinh thần của người nữ. Đây là một quá trình diễn tiến theo tuổi tác mà không ai có thể thay đổi được giống như mãn dục nam. Hiện tượng này thường xuất hiện đồng thời với giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh từ độ tuổi 45 đến 55 tuổi (một số ít trường hợp sẽ xảy ra sớm hơn ở độ tuổi 40 hoặc muộn hơn vào độ tuổi 60). Tuy nhiên gần đây tình trạng suy giảm sinh lý nữ ngày càng trẻ hóa.

Các bệnh nhân có biểu hiện giảm ham muốn tinh dục, cơ thể mệt mỏi bứt rứt, bốc hỏa cần đi khám chuyên khoa sản hoặc nội tiết để có thể chẩn đoán một cách chính xác, thì người bệnh phải đi khám, làm xét nghiệm máu để định lượng estrogen và thêm một số nội tiết tố sinh dục nữa.

Bác sĩ Vân cho biết có nhiều nguyên nhân khác nhau có thể do tâm lý, do rối loạn nội tiết tố. Nhưng bác sĩ Vân lo ngại nhất là suy giảm nội tiết tố do thực phẩm tăng trọng ngày càng nhiều. Thực phẩm tăng trọng có chứa các hooc môn tăng trưởng, khi ăn nhiều hấp thu hooc môn này vào cơ thể, hooc môn tăng trưởng của người ở tuyến yên sẽ giảm hoạt động, lâu ngày mất chức năng của nó dẫn đến suy giảm.

Khi phụ nữ bị triệu chứng này cần khám để được tư vấn và điều trị cụ thể. Có thể bác sĩ sẽ cho điều trị bằng đông y hoặc tây y nhưng không được tự điều trị vì có thể tiền mất tật mạng thêm.

Theo Ph. Thúy (Infonet)