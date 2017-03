Làm sao để tăng số lượng tinh trùng?

Đàn ông thường nghĩ hiếm muộn là do phụ nữ. Ảnh minh họa

Phần lớn đàn ông đều không nghĩ rằng mình là nguyên nhân gây ra tình trạng hiếm muộn, và họ thường đổ lỗi cho người phụ nữ! Bác sĩ Devora Lieberman, viện lâm sàng Genea giải thích lý do của suy nghĩ này là vì nam giới luôn nghĩ rằng tinh trùng của họ phản ánh ‘phẩm chất quý ông’, họ luôn tự tin như vậy.

Thực tế, tinh trùng đóng góp 40% trong việc thụ tinh thành công. Bất thường của nam giới chủ yếu là do tình trạng sản xuất và di chuyển của tinh trùng có vấn đề. Số lượng tinh trùng giảm đi, hoặc sự sản xuất tinh trùng bị giới hạn có thể do nguyên nhân di truyền bẩm sinh hoặc do các yếu tố bên ngoài.

Ngoài việc điều trị đặc hiệu bằng thuốc, việc ăn uống và lối sống lành mạnh có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng ‘có súng không đạn’. Sau đây là lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng về chế độ ăn giúp cải thiện số lượng tinh trùng:



Thực vật họ cải giúp cải thiện sức khỏe của tinh trùng. Ảnh minh họa.

- Kẽm: Kẽm chiến 90% thành phần đuôi tinh trùng và giúp tinh trùng có thể di chuyển dễ dàng, nó còn là thành phần quan trọng của một số hormone. Ăn nhiều hàu sẽ giúp tăng lượng kẽm.

- Selen: Tinh trùng rất dễ chết trong môi trường nhiệt độ cao và có chất oxy hóa mạnh, và selen là một chất bảo vệ chúng tránh khỏi các tác nhân này. Tuy nhiên selen khá ít trong thực phẩm (chủ yếu có trong đất) nên bạn cần uống bổ sung theo chỉ định bác sĩ.

- Vitamin C: Đây cũng là một chất chống oxy hóa khác. Kiwi và ớt đỏ là những nguồn giàu vitamin C.

- Các a-xít béo thiết yếu: có trong cá, quả bơ, đậu. Chúng giúp tăng cường sức mạnh tế bào và bảo vệ tinh trùng khỏi các tác nhân oxy hóa.

- Thực vật họ bắp cải: các loại rau như cải bắp dại (cải brussels), bông cải xanh, cải bắp giúp thanh lọc gan. Chúng giúp giải độc gan, thanh lọc cơ thể và nâng cao sức khỏe cho tinh trùng.