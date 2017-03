Lý do bất ngờ khiến quý ông lãnh cảm

Xét về mặt tâm lý, không có người đàn ông nào không có đam mê tình dục. So với nữ giới, ham muốn của nam giới ở mức độ cao và thường xuyên hơn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là họ luôn luôn nói “có” và hào hứng với chuyện ấy. Đôi khi họ chỉ muốn ngồi một mình với ly bia trong tay còn thú vị hơn nghĩ đến chuyện hẹn hò, hoặc có lúc lý do họ “né tránh” khá…lãng xẹt.

Sau đây là những lý do phổ biến nhất được cánh mày râu liệt kê khi bỗng nhiên họ…lãnh cảm .

Chàng bị…đầy bụng

Lý do là do món ăn gì đó chàng đã nạp trong ngày. Nghe có vẻ kỳ cục nhưng những lúc cái bụng óc ách, trướng lên hay đầy hơi thì quý ông chẳng còn chút hứng thú nào với chuyện chăn gối. Trường hợp này chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ cho cơn đầy bụng qua đi hoặc cầu viện sự hỗ trợ của một loại nước có gas giúp chàng chóng tiêu.





Say xỉn

Nhiều người ngộ nhận khi say xỉn đàn ông có hứng thú với việc ấy hơn và cuộc yêu sẽ có phần phá cách hơn một chút do lý trí đang tạm bị hơi men đè bẹp. Song sự thật không phải như vậy. Một khi đã say xỉn, đại não phát tiết ra một chất khiến các cơ bắp toàn thân rơi vào trạng thái nghỉ, vì vậy lúc này họ không mong muốn gì hơn là được nằm yên đánh một giấc tới sáng.

Quá buồn ngủ

Không chỉ nam giới mà các chị em cũng sẽ bay biến mọi hứng thú khi cơn buồn ngủ kéo đến và hạ gục đối tượng. Có thể anh chàng đã trải qua một ngày nhiều rắc rối, phải thức khuya, dậy sớm hoặc mất ngủ bất chợt. Lúc này thì chuyện ấy chẳng khác nào leo đỉnh Olympus nên họ sẽ giơ cờ trắng ngay mà không sợ bị…đánh giá là yếu kém.

Không vui





Các bà khi cãi nhau có thể "cấm vận" các ông thì chuyện tương tự cũng có thể xảy ra theo chiều ngược lại. Tâm trạng ảnh hưởng trực tiếp đến hứng thú tình dục. Do đó, sẽ không có chuyện trước đó hai người vừa cãi nhau mà sau đó đã có thể hào hứng vào trận. Anh ấy cũng cần có khoảng lặng để lấy lại nụ cười. Khó chịu trong lòng thì chắc chắn không “làm ăn” gì được.

Cơn đau bất chợt

Chàng bị đau lưng, vai hay cổ… nó sẽ khiến các bộ phận khác cũng mỏi mệt theo. Nếu đau đớn trong lúc “giao ban” thì sẽ không đem lại cảm giác thích thú gì. Nếu có thể, bạn hãy đề nghị chàng chỉ cần nằm yên và để mọi chuyện còn lại cho bạn lo liệu.

Không sạch sẽ

Anh ấy vừa đi công tác về hay vừa kết thúc một trận bóng… không chỉ có phụ nữ thích được thơm tho sạch sẽ trong mắt người yêu mà nam giới cũng vậy. Nếu thấy mình đang thiếu hương thơm thì các chàng cũng sẽ từ chối khéo chuyện ấy mà thôi.

Chương trình tivi





Đừng giận hờn khi anh ấy dán mắt vào màn hình theo dõi trận bóng kinh điển mà thờ ơ với bạn dù lúc đó bạn đang nóng bỏng hơn bao giờ hết. Đàn ông không thể cùng một lúc để tâm đến nhiều việc và họ thường có niềm vui rất trẻ thơ mặc dù đã trở thành người lớn từ lâu.

Đơn giản chỉ là ... rất lười

Thông thường, đàn ông cho rằng thà không làm còn hơn là làm không tốt. Họ biết là phụ nữ cần nhiều thời gian khởi động hơn nam giới và màn dạo đầu không thể lơ là. Thế nhưng chàng lại đang mệt mỏi, lười nhác không muốn “mất công” nên cách tốt nhất là “nghỉ” luôn.

Đối với trường hợp này một bài mát xa căn bản có thể sẽ phát huy tác dụng. Bạn cần biết sự vuốt ve, va chạm, tiếp xúc thể xác kiểu như vậy có tác dụng rất tích cực lên cơ thể và ham muốn của chúng ta, có thể biến bại thành thắng chỉ trong nháy mắt.