Lý do vùng cấm địa bị đau

Nhiều trường hợp lý do đau bất thường là vì trong lúc “giao chiến” tinh thần đôi bên quá hăng hái. Tuy nhiên, nhiều trường hợp nguyên do có thể nghiêm trọng hơn, liên quan đến bệnh lý.

Tiến sĩ Mary Jane Minkin, Đại học Yale (Mỹ) chỉ ra sáu nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng đau ở vùng kín của quý cô.

Nhiễm Herpes

Là bệnh nhiễm trùng đường sinh dục. Bình thường có 70% người lành mang virus nhưng không có biểu hiện lâm sàng. Trong điều kiện sức khỏe giảm sút, viêm nhiễm, sức đề kháng giảm thì virus sẵn trong cơ thể trở thành gây bệnh gây nên mụn rộp ở bộ phận sinh dục (mụn rộp sinh dục) hoặc các bộ phận khác của cơ thể (như ở miệng).

Nếu bạn cảm thấy đau đớn và “lấn cấn” ở vùng kín, phải kiểm tra ngay. Nếu phát hiện các nốt mụn đỏ bất thường phải đến bác sĩ để khám, tránh bệnh nặng thêm sẽ gây hậu quả nặng nề. Phụ nữ mang thai nếu nhiễm bệnh có thể truyền qua con, gây dị tật. Bệnh này phát sinh chủ yếu do thiếu vệ sinh hoặc vệ sinh không đúng cách.





Nhiễm trùng nấm men

Loại bệnh lý này ban đầu không gây đau mà tạo cảm giác khô và ngứa ở âm đạo. Thông thường, người phụ nữ trưởng thành sẽ trải qua ít nhất một lần bị nhiễm nấm men trong đời.

Nhiễm trùng nấm men cần được điều trị tích cực để bệnh khỏi triệt để. Trong nhiều trường hợp, bệnh có thể được điều trị bằng phương pháp tự nhiên hơn phải dùng đến thuốc kháng sinh, một nguyên nhân khác làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Một trong những lý do chính là quan hệ tình dục. Dùng quá nhiều kháng sinh đôi khi có thể dẫn đến nhiễm trùng nấm men.

Một trong những cách đơn giản để ngăn ngừa tình trạng nhiễm nấm men là các chị em hãy ăn sữa chua mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng, vừa có thể làm đẹp da.

Khô âm đạo

Nhiều người ngộ nhận hiện tượng này chỉ xảy ra cho các quý bà ở tuổi mãn kinh. Điều này là không đúng. Nếu chọn loại thuốc tránh thai không phù hợp, bạn hoàn toàn có thể bị khô âm đạo. Sự khô hạn này không những gây khó chịu cho chủ thể mà còn gây trở ngại cho đối tác khi lâm trận bởi vừa gây đau đớn vừa có thể khiến niêm mạc (vốn rất mong manh) của vùng cấm địa bị tổn thương. Hãy hỏi bác sĩ để tìm ra loại thuốc tránh thai phù hợp với mình và “chữa cháy” bằng các loại dung dịch bôi trơn có nguồn gốc từ nước.

Chú lính hăng hái





Đôi khi “cơ cấu” của chị em rất ổn nhưng đối tác lại có vấn đề. Sự không tương thích về kích cỡ có thể gây ra nhiều trục trặc nếu quý ông không biết vận dụng kỹ thuật cá nhân khéo léo. Chị em có thể bị đau và “sợ” luôn chuyện ấy nếu để tình trạng này kéo dài. Giải quyết vấn đề tế nhị ấy đòi hỏi cả hai phải kiên nhẫn và tỉ mỉ, xác định rõ nguyên nhân để cùng nhau khắc phục. Đôi bên có thể thay đổi một chút trong thao tác hoặc đổi tư thế dễ chịu hơn để giúp sự xâm nhập được trơn tru.

Lạc nội mạc hoặc vùng chậu viêm bệnh

Nếu vùng cấm địa chỉ đau khi có “kẻ địch” xâm nhập thì bạn nên tính đến khả năng mình đã bị lạc nội mạc tử cung hoặc vùng chậu bị viêm nhiễm.

Khi đến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ sẽ ấn mạnh tau lên vùng bụng dưới, ép chặt lên buồng trứng, người bệnh sẽ cảm thấy một cơn đau thắt nếu thực sự đã mắc phải chứng này.

Đau âm hộ mãn tính

Đau âm hộ mãn tính, còn gọi là chứng Vulvodynia, có đặc điểm là đau ở khu vực xung quanh việc cửa âm đạo (âm hộ). Việc đau nóng, hoặc bị dị ứng liên kết với đau âm hộ có thể rất khó chịu mà không ngồi yên trong thời gian dài hoặc thậm chí quan hệ tình dục trở nên đau không thể tưởng tượng. Các triệu chứng này có thể kéo dài nhiều tháng hoặc cả năm.

Nguyên nhân của chứng đau này thường là do bị tổn thương hay kích thích các dây thần kinh xung quanh khu vực âm hộ, âm đạo bị nhiễm trùng, niêm mạc da quá mẫn cảm…Một số chị em bị chứng này do có tiền sử lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, hầu hết đều do các nguyên nhân không xác định mà chỉ là thuộc tính của cơ thể.