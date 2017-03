Mỗi mục đích, mỗi kiểu sex

Bạn thắc mắc “tùy mục đích” trong vấn đề sex là như thế nào? Đây là một lĩnh vực rất nhạy cảm và tự do. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chỉ ra là tùy vào mục tiêu của “người sử dụng”, sex đúng cách sẽ đem lại kết quả tốt hơn là bạn cứ thực hiện một cách…thiên nhiên.

Sex để có con

Mọi cách thức quan hệ tình dục đều có thể cho kết quả thụ thai. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đẩy nhanh quá trình này thì phải chú ý đến một yếu tố. Đó là độ nghiêng của vùng chậu khi gần gũi, tạo con đường dễ dàng cho tinh binh thâm nhập.

Amy Levine, một nhà nghiên cứu tình dục học ở New York, khuyên các chị em nếu muốn sớm có thai hãy kê một chiếc gối ở dưới thắt lưng để nâng cao phần xương chậu khi tiếp cận chàng. Điều này không chỉ giúp quá trình thâm nhập được hiệu quả hơn, tạo con đường thông thoáng với độ dốc thích hợp để tinh trùng “lao vào” gặp trứng.





Trong trường hợp chưa đến kỳ rụng trứng, tinh binh cũng đã “nằm ổ” được trong vùng cấm địa lâu hơn để chờ đợi. Nếu chọn tư thế đứng, chắc chắn bạn sẽ gây khó khăn lớn cho các chú lính này đấy. Giáo sư Ava Cadell của đại học Loveology, Los Angeles bổ sung thêm điều quan trọng không kém để thụ thai thành công là cả hai cần đạt đến khoái cực.

Sex để tự tin hơn

Có một vài chị em cảm thấy không thoải mái khi luôn luôn bị đối phương “kìm tỏa”, do đó rơi vào thế bị động đễn đến thụ động trong cuộc sống gối chăn. Điều này kéo dài sẽ giết chết cảm xúc yêu đương. Nếu bạn muốn tìm một cách thức để lấy lại sự tư tin trên giường thì hạy theo phương pháp của Debby Herbenick, tác giả cuốn sách tình dục học nổi tiếng Because It Feels Good: chọn tư thế bạn ở bên trên. Khi đó, bạn sẽ là người kiểm soát và làm chủ cuộc yêu.

Có thể chọn bất cứ vị trí nào, quay mặt về phía trước, phía sau, quỳ hoặc ngồi… miễn sao bạn cảm thấy thoải mái. Đừng lo lắng bị phản đối, đôi khi các chàng cũng muốn được là con lừa bị dắt mũi đấy.

Sex để có cảm giác mạnh hơn nữa

Một kỹ thuật mà các nhà nghiên cứu xác nhận, nhiều cặp đôi đồng tình để đạt khoái cực cao nhất đó là thâm nhập từ phía sau. Do tư thế này tạo điều kiện cho cả hai được kích thích mạnh vì hai tay tự do có thể thoải mái khám phá, nựng nịu đối phương.





Hầu hết các cặp vợ chồng cho biết đây là tư thế khiến họ hài lòng nhất. Tuy nhiên, nó có một hạn chế, do ưu điểm vượt trội, nên nếu thường xuyên áp dụng kỹ thuật tác chiến này, các tư thế khác sẽ dần dần khiến bạn không còn thỏa mãn. Và như vậy đồng nghĩa chuyện phòng the của bạn sẽ rơi vào đơn điệu.

Sex với chàng chưa tới chợ đã hết tiền

Chứng xuất tinh sớm vốn là kẻ tử thù của các quý ông. Để điều trị trục trặc này cần có nhiều thời gian. Do đó, trong quá trình “chờ đợi” , hai bạn có thể lựa chọn phương pháp phù hợp để giúp chuyện yêu của chàng được kéo dài hơn, không khiến đối tác hụt hẫng.

Trong trường hợp này, tư thế truyền thống sẽ là lựa chọn tối ưu. Khi quan hệ theo phương pháp truyền thống, người đàn ông không mất nhiều sức, sự tiếp xúc và kích thích vừa phải đủ để giúp cả hai người thỏa mãn mà không quá “kích động”. Ngoài ra còn có một “phát minh” mới của nhà nghiên cứu Cadell gọi là tư thế “con cáo”. Người nữ đưa chân lên phía trên, vượt qua hai vai mình, người nam quỳ trên giường phía dưới người nữ. Đây cũng là một cách để giúp chàng khắc phục bệnh “quá tốc độ”.

Sex để không đau đớn





Dù hiện tượng này không phổ biến nhưng nhiều phụ nữ, ngay cả đàn ông bị hội chứng đau đớn khi quan hệ tình dục. Thông thường đây không phải là vấn đề kích cỡ mà nó phụ thuộc vào sự “trơn tru” của máy móc. Nếu bị đau đớn, chắc chắn không ai thích thú với chuyện lẽ ra phải đam mê này nữa. Giải pháp trước hết là sử dụng các loại gel bôi trơn gốc nước để tạo ra sự dễ dàng cho cả đôi bên. Trường hợp người vợ “khô hạn”, không có gì phải e ngại khi sử dụng chất hỗ trợ này, chỉ cần bạn chọn loại gel chất lượng tốt.

Yếu tố thứ hai là “nạn nhân” (nghĩa là người bị đau) phải được ưu tiên, trao quyền kiểm soát cuộc yêu hoàn toàn, và người còn lại sẽ hưởng ứng theo cách dịu dàng nhất.

Sex với chú lính “nhí”

Nhiều người cho rằng kích thước của chú lính quyết định chất lượng đời sống tình dục. Điều này không sai, song cũng chưa đầy đủ. Nếu chú lính của chàng khá “nhí”, bạn vẫn có thể khiến cả hai thăng hoa nếu chọn đúng cách.

Theo nhà Amy Levine, bạn có thể thay đổi cách di chuyển của mình, thay vì lên xuống, thì hãy “ôm cua”, đừng tấn công theo đường thẳng mà hãy tác chiến theo đường tròn để tạo ra nhiều cảm giác hơn. Bạn cũng có thể gác hai chân của mình lên vai chàng, tư thế này sẽ giúp chàng thâm nhập tốt hơn. Khi đó, dù chàng “nhí” tới đâu cũng vẫn sẽ đem lại cảm giác hạnh phúc tròn vẹn cho cả hai.