Nguyên do thực sự khiến quý ông sớm ‘tiêu hết tiền’

Lý do đàn ông sớm tiêu hết tiền là vì anh ấy quá kích động, thường là do sự mới mẻ, có thể do thiếu kinh nghiệm, cũng có thể vì anh ta đang bước vào một cuộc chinh phục đầy áp lực.

Đàn ông thích những trải nghiệm mới lạ. Ngay cả trong các mối quan hệ lâu dài họ vẫn thích thử nghiệm những sắc màu mới mẻ, nhiều kích thích hơn. Vì mải mê theo đuổi mục tiêu ấy, họ đã sử dụng quá nhiều năng lượng, trí não bị kích thích mạnh, óc tưởng tượng được đẩy lên cao độ và đến khi chính thức bước vào trận đấu, toàn bộ năng lượng tích tụ ấy đã “nổ tung”.





Vì vậy, tình trạng “bắn súng nhanh” của quý ông thường không phải do kinh nghiệm chinh chiến nhiều (bởi nếu thực sự thế họ đã không có gì để hồi hộp) mà là do họ tích tụ năng lượng quá nhiều. Tình trạng này không phải do bệnh tật hay do các chàng “yếu” như nhiều người ngộ nhận.

Số năng lượng này cần được giải phóng một cách thong thả. Ví dụ tiêu tốn vào màn dạo đầu thật từ tốn, chậm rãi, dẫn dắt cảm xúc từ từ lên cao, những động tác vuốt ve, âu yếm nhẹ nhàng cũng có tác dụng xoa dịu ngọn lửa đam mê đang hừng hục cháy.

Với trải nghiệm mới, quý ông sẽ rất chú ý đến thời lượng tác chiến, có lúc họ cố kéo dài đến hàng giờ liền. Trong khi với mối quan hệ đã đi vào ổn định, việc chứng tỏ bản lĩnh này không cần thiết nữa. Một khi tính chất mối quan hệ thay đổi, thời gian chàng “giữ vững trận địa” cũng thay đổi theo.



Thường đàn ông cũng rất muốn kiểm soát, kềm giữ mình để làm hài lòng người phụ nữ. Tuy nhiên, nếu càng tập trung vào đối tác, nguy cơ sớm hết tiền càng cao, vì thế chàng cần đánh lạc hướng bản thân đôi chút. Lúc này, quý cô cần hiểu và thông cảm, đừng chụp mũ chàng như vậy là do chán chường.

Phụ nữ hay cho rằng quý ông càng tập trung ở trên giường thì tình cảm giành cho mình càng nhiều. Thực tế không như vậy, ngoại trừ lý do sức khỏe, tâm lý tác động một phần rất lớn đến chất lượng hoạt động của chàng. Càng kích động, càng muốn chứng tỏ, càng dễ khiến nhau thất vọng. Hiểu được sự khác biệt tinh tế này giữa nam và nữ sẽ khiến các cặp đôi hiểu và gắn bó với nhau nhiều hơn.