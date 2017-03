Nguyên nhân đột tử khi ‘yêu’ không thể không biết

Đột tử khi “yêu” là gì?

Đột tử khi “yêu” là hiện tượng các cặp đôi trong lúc “giao ban” thì người nam (hoặc nữ) mặt trắng bệch, chân tay lạnh toát hoặc mồ hôi vã ra đầm đìa, hôn mê rồi tử vong.

Bản chất

Nếu hiện tượng trên xuất hiện trong khi đang “giao ban” thì Đông y gọi là thượng mã phong, nếu xuất hiện sau khi kết thúc cuộc yêu thì gọi là hạ mã phong.

Trong quá trình giao hợp, người bệnh bị kích thích thần kinh thực vật quá mức, từ đó dẫn đến trụy tim mạch vì nhồi máu cơ tim cấp, xuất huyết não, thuyên tắc động mạch phổi…





Những nguyên nhân dẫn đến đột tử khi “yêu”

Mặc dù chuyện yêu có thể đem đến rất nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần. Song như đã nói ở trên, hiện tượng đột tử khi “yêu” có thể diễn ra rất bất ngờ và hậu quả không thể cứu vãn. Cần biết các nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề đáng sợ này để có thể phòng tránh.

Chênh lệch tuổi tác: Các nhà khoa học Nhật Bản chỉ ra độ tuổi chênh lệch “nguy hiểm” là từ 13 tuổi trở lên. Tuổi tác quy định cảm xúc, nhu cầu, hoạt động sinh lý của cơ thể. Do đó, khoảng cách càng lớn, sự lệch pha càng nhiều, càng dễ xảy ra hậu quả.

Mệt mỏi: Đây là lý do thường không ai ngờ tới vì vậy mà càng dễ mắc phải. Cơ thể mỏi mệt, thần kinh căng thẳng dễ khiến tim, mạch máu não rơi vào tình trạng hoạt động không bình thường, quá sức, dẫn đến đột tử. Hoặc khi cơ thể đang “nghỉ” lâu ngày (vì đi công tác, vì dưỡng bệnh…) thì nên khởi động lại chuyện yêu một cách nhẹ nhàng.

Say xỉn: Rượu bia gây kích thích thần kinh, nhịp tim, ảnh hưởng đến việc lưu thông máu. Trong lúc cơ thể có cồn mà vận động mạnh, cảm xúc tăng cao đột ngột sẽ càng gia tăng tác dụng của cồn trong máu, là nguy cơ rất lớn khi “lâm trận”.

Ham muốn quá cao: Ham muốn quá cao sẽ kích thích mạnh lên hệ thần kinh đồng thời tác động lên các hoạt động cơ, khớp, xương và tuần hoàn máu trong cơ thể. Giống như một chiếc máy phải tăng tốc một cách đột ngột sẽ dễ dàng bị ngộp xăng, tắt máy.

Trúng khí độc: Ở nước ta hiện tượng này khá hiếm song không phải là không có. Khi chiếc xe hơi ngày càng phổ biến thì việc người ta biến nó thành phòng ngủ cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên, khí xả từ xe hơi (CO) là rất độc và nếu không may chiếc xe của chúng ta bị trục trặc ống xả thì khí CO sẽ tràn ngược vào xe. Khi ngủ quên hoặc vận động quá mạnh, hít phải CO con người sẽ bất tỉnh và khả năng tử vong cao sau đó.

Lạm dụng thuốc kích dục: Cơn phấn khích không tự nhiên lại đến quá nhanh vì tác dụng của thuốc là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột tử khi yêu.

Cấp cứu tức thời

Khi đối tác bất ngờ đứng hình, phản ứng tức thời của người còn lại sẽ là… vùng dậy. Tuy nhiên, đó là cách giết chết người kia nhanh nhất.

Cách cấp cứu tức thời là bình tĩnh, giữ nguyên “hiện trường”. Sau đó lấy một vật sắc nhọn châm mạnh vào vị trí xương cụt của người ấy, dùng tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung (nằm ở giữa môi và mũi), làm một số động tác như cấu, véo mạnh để người kia có cảm giác đau. Cuối cùng, nhẹ nhàng đặt người ấy xuống giường, thực hiện hô hấp nhân tạo và xoa bóp đều toàn thân rồi nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Phòng tránh

Phải trang bị kiến thức về tình dục, giữ chế độ sinh hoạt tình dục điều độ, chỉ nên “yêu” khi cơ thể khỏe khoắn, tinh thần sảng khoái. Không nên “họp” nhiều lần trong thời gian ngắn, khi vừa ăn no, uống rượu hoặc đang căng thẳng.