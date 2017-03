Những dị tật cần lưu ý ở 'cô bé'

Phần lớn trong số họ không phát hiện và được điều trị sớm nên ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt vợ chồng cũng như đời sống tinh thần của chính họ.

Những dị tật điển hình đặc biệt ở 'cô bé'

Màng trinh đóng kín hoặc quá dày

Phần lớn mảng trình có một lỗ nhỏ ở giữa, nhưng ở một số phụ nữ các lỗ này chẳng may bị bịt kín, khiến kinh nguyệt không còn lối thoát ra ngoài mà ứ đọng lại trong tử cung, thậm chí có thể chảy ngược vào ổ bụng gây ra những cơn đau bụng dữ dội mỗi khi “đến tháng”. Kèm theo đó là việc bí tiểu, táo bón, chướng bụng, bụng nổi cục, đau đầu, không có kinh khi đến tuổi dậy thì…

Không có âm đạo

Đây cũng là một dị tật bẩm sinh đặc biệt. Cách điều trị cho những ca không có âm đạo là tạo hình âm đạo.

Trong trường hợp đoạn âm đạo bị mất dài 6-7cm, không đủ mô âm đạo để khâu nối, các bác sỹ sẽ sử dụng vạt da đùi hoặc một đoạn ruột để làm âm đạo mới, tạo ra đường dẫn. Nếu tử cung và buồng trứng vẫn hoạt động tốt thì những bệnh nhân này vẫn có khả năng sinh sản.

Màng trinh không thủng

Bình thường màng trinh của bạn gái không kín bưng như tang trống mà thường có lỗ để máu kinh hàng tháng thoát ra. Tuy nhiên, có không ít trường hợp, màng trinh của bạn gái không có lỗ.

Đây chính là một trong các nguyên nhân khiến bạn gái không thấy có kinh hàng tháng, dù vẫn có một số dấu hiệu của có kinh như đau tức bụng dưới, mỏi lưng, căng tức ngực...

Dính môi sinh dục

Hai môi bé bị dính nhau ở mép, toàn bộ hoặc bán phần. Trường hợp này có thể che khuất âm đạo, khiến bạn gái khó giao hợp hoặc không thể giao hợp, cũng như ảnh hưởng đến việc sinh con.

Dị dạng âm đạo

Âm đạo có cấu tạo hình ống, nối giữa âm hộ và tử cung. Trong một số trường hợp, âm đạo có thể có những dị dạng sau:

Không có âm đạo: có những bạn gái khi sinh ra đã không có âm đạo, tuy nhiên, vẫn có thể có tử cung và buồng trứng như bình thường. Trường hợp này, máu kinh cũng không thể thoát ra ngoài được nên bị đọng lại trong tử cung và tràn lên sừng tử cung. Những trường hợp này khó điều trị, phải phẫu thuật tạo hình âm đạo. Sau khi được điều trị, bạn gái có thể có quan hệ tình dục và sinh con (nếu hoạt động của buồng trứng, tử cung hoàn toàn bình thường). Những trường hợp này không sinh con theo đường âm đạo mà cần được mổ đẻ.

Teo âm đạo bẩm sinh

Bạn gái vẫn có đủ 2 buồng trứng, tử cung, vòi trứng hoàn chỉnh, nhưng chỉ có phần trên âm đạo, còn phần dưới bị teo lại và bít kín. Do vậy, khi đến tuổi dậy thì, máu kinh cũng không thể thoát ra bên ngoài được, khiến bạn gái thường hay bị đau bụng, bụng dưới ngày càng to ra do bị ứ máu kinh lâu ngày. Với những trường hợp này, bác sĩ sẽ mở một đường âm đạo mới cho bạn gái.

