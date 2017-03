Những rối loạn ‘chuyện yêu’ ở nam giới

Thay vì quá lo lắng và cố sức tìm hiểu vì sao hầu hết đàn ông từ tuổi 40 lại hay mắc một số rối loạn tình dục, điều quan trọng hơn là hiểu rằng những rối loạn này có thể kiểm soát được.



Rối loạn xuất tinh



Bao gồm xuất tinh sớm (không thể kìm hãm việc xuất tinh đến thời điểm thích hợp), không thể xuất tinh hay khó xuất tinh và xuất tinh ngược dòng (xuất tinh ngược vào bàng quang thay vì qua niệu đạo ra ngoài).

Xuất tinh sớm là vấn đề thường gặp nhất, đặc biệt ở người trẻ tuổi. Có một số kỹ thuật giúp làm chậm lại sự xuất tinh, trong đó ưu tiên giải pháp nhờ cậy “áo mưa”.

Ngoài ra, sử dụng "áo mưa" còn giúp phòng tránh bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và tránh mang thai ngoài ý muốn. Một số thuốc có thể có hiệu quả trong rối loạn xuất tinh, tuy nhiên cần nhớ các yếu tố tâm lý như lo lắng, căng thẳng cũng góp phần lớn gây ra vấn đề. Các chuyên gia có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề này.

Xuất tinh ngược dòng có thể là tác dụng phụ của thuốc, tổn thương thần kinh, do phẫu thuật như phẫu thuật tuyến tiền liệt và phẫu thuật bàng quang. Tùy theo nguyên nhân sẽ có phương pháp xử trí thích hợp.

Giảm ham muốn







Giảm ham muốn (loss of libido) là tình trạng thường gặp ở tuổi trung niên. Hiện tượng là giảm khao khát và hứng thú với các hoạt động tình dục. Tình trạng này ảnh hưởng cả nam và nữ. Nguyên nhân cũng tương tự nhau - thường gặp là stress, trầm cảm, tác dụng phụ của thuốc và những rạn nứt trong quan hệ vợ chồng. Nhưng giảm ham muốn ở nam còn có thể do sự sụt giảm nồng độ testosterone, đây là quá trình sinh lý bình thường do tuổi tác.

Rối loạn cương dương (ED)



ED là tình trạng chú lính không thể vùng lên khi được điều động. Dù tình trạng này phổ biến ở người lớn tuổi nhưng thực chất ED là một vấn đề y khoa có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi.



ED xảy ra khi lưu lượng máu đến chú lính không đủ, ngăn cản khả năng chinh chiến. Có rất nhiều nguyên nhân thực thể gây bệnh, những cũng bao gồm cả yếu tố tâm lý và lối sống.

Nguyên nhân thực thể thường gặp nhất là bệnh mạch máu như bệnh tim, tăng huyết áp và đái tháo đường. Một số nguyên nhân khác cũng có thể gây ra tình trạng ED như rối loạn thần kinh (đột quỵ, bệnh Parkinson), chấn thương vùng chậu, vấn đề hormone (như bệnh tuyến giáp) hoặc các bệnh mạn tính khác.

Đôi khi có các nguyên nhân tâm lý gây ra tình trạng ED gồm trầm cảm, mối quan hệ vợ chồng không tốt đẹp hoặc nỗi sợ gần gũi người khác phái.

Các yếu tố lối sống cũng góp phần bao gồm lạm dụng thuốc, nghiện rượu, hút thuốc lá, béo phì. Một số thuốc điều trị cũng có thể gây ra tình trạng này.

Khi gặp vấn đề, bạn nên cởi mở nói ra với các chuyên gia để được tư vấn và giải quyết. Hầu hết các nguyên nhân có thể giải quyết được, vì vậy điều cần thiết là bình tĩnh cùng bác sĩ tìm nguyên nhân.