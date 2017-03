Những thời điểm ‘yêu’ nguy hiểm chết người

Sau khi tắm nước nóng

Nhiều người có thói quen tắm nước nóng trước khi lâm trận vì cho rằng nước nóng giúp cơ thể khoan khoái, dễ chịu, tạo tâm lý tốt để “tác chiến”.

Tuy nhiên, đây là thói quen không tốt bởi cơ thể chúng ta là hệ thống sinh lý khá mẫn cảm. Chỉ cần một chút thay đổi về nhiệt độ, dù rất nhỏ, cũng có thể khiến cơ thể phản ứng, làm thay đổi các thành tố của hormon. Nước nóng làm da và mạch máu dưới da giãn nở, khi “yêu”, máu dồn nhiều về vùng cấm địa càng nhanh chóng hơn, khiến việc cung cấp máu cho các cơ quan khác như tim, não bị thiếu hụt, gây ra tình trạng chóng mặt, hoa mắt, tim đập nhanh. Lúc này tay chân, cơ thể bạn có thể bị bải hoải, không còn sức để yêu nữa.

Khi quá no hoặc quá đói

Theo quan niệm của người xưa, không nên yêu khi bụng quá no vì có thể khiến nội tạng bị tổn thương, gây hại cho bàng quan do bị ép chặt từ trên xuống, lưng đau mỏi, mình mẩy phù thủng, duy trì trong thời gian dài có thể khiến tuổi thọ bị rút xuống rất nhanh.





Khoa học hiện đại giải thích sau khi ăn no, để tiêu hoá được tốt, máu tập trung dồn về dạ dày làm cho não và các cơ quan khác không được cung cấp máu đầy đủ, do đó chuyện yêu sẽ không thuận lợi. Trong khi đó nếu quá đói, thể lực tự nhiên sẽ giảm, làm cho tinh lực không còn sung mãn.

Khi đã say xỉn

Thường sau khi uống với bạn bè vài ly, tâm trạng các chàng rất hưng phấn và đòi hỏi chuyện ấy. Tuy nhiên, quan hệ vợ chồng vào thời điểm này có thể dẫn đến chứng rối loạn cương dương, cơ thể suy nhược.

Hơn nữa, lúc này nồng độ cồn trong máu người đàn ông đang ở ngưỡng cao, nếu cố sức có thể gây những tai biến nguy hiểm cho “cậu nhỏ”.

Khi xa nhau lâu ngày

Hai bạn phải đi công tác, chuyện ấy được “cho nghỉ” trong một khoảng thời gian khá dài. Lúc gặp lại tất nhiên cả hai đều rất hưng phấn.

Tuy nhiên, sau một thời gian kìm nén, nếu lao vào cuộc một cách vội vã, sự háo hức quá độ và quy trình làm việc bị đốt cháy sẽ có thể khiến chàng đầu hàng sớm. Thậm chí, đáng sợ nhất là chứng “thượng mã phong” ở nam giới có thể gây tử vong.

Để tránh điều này hai bạn nên nhẹ nhàng, từ tốn, rồi đâu cũng vào đấy mà thôi.

Đầu và cuối thai kỳ





Điều này là vì sự an toàn cho bà mẹ và trẻ em. Nên tránh “giao ban” ít nhất là trong 8 tuần đầu của thai kỳ vì những kích thích lúc này sẽ làm cổ tử cung co bóp, dễ dẫn đến sẩy thai, nhất là với những phụ nữ đã có tiền sử sẩy thai. 30 ngày trước khi sinh em bé bà bầu cũng nên kiêng cữ cẩn trọng vì lúc này vi khuẩn dễ xâm nhập, làm nhiễm trùng cơ quan sinh dục người nữ, gây nguy cơ sinh non.