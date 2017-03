Những vấn đề có thể xảy ra với tinh dịch

Vậy tinh dịch như thế nào được xem là biểu hiện của sức khỏe? Mỗi ngày quý ông có thể tự quan sát và nhận định vấn đề nội bộ này. Dưới đây là một số “hiện tượng” đáng lưu ý về tinh dịch.

Tinh dịch bản chất là một hỗn hợp dịch mà thành phần gồm có tinh trùng màu trắng đục như đám mây lợn cợn trong phần dịch nhầy dính màu trong suốt. Ở tình trạng khỏe mạnh, tinh dịch sẽ có màu trắng trong hoặc trắng đục như sữa, không có mùi khó chịu.

Tinh dịch đông đặc

Sau khi xuất tinh khoảng 20-30 phút, phần tinh dịch sẽ loãng ra và bớt nhầy dính, tinh trùng sẽ tụ lại và đông thành từng bợn hay mảng. Nếu không vệ sinh ngay, tinh dịch để lâu có thể kết thành dịch đặc gần giống với rau câu. Đây là hiện tượng bình thường.

Tinh dịch đông đặc chỉ bất thường khi nó bị vón cục thành từng viên nhỏ ngay sau khi xuất binh. Đây là hiện tượng bệnh lý cần phải thăm khám ngay để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản.





Tinh dịch có máu

Nếu quý ông bị xuất huyết trước khi xuất binh thì tinh dịch sẽ có màu đỏ đậm. Nhiều trường hợp tinh dịch có màu đỏ tươi là do vừa xuất binh vừa…xuất huyết một lúc.

Nguyên nhân là do vỡ một mạch máu nào đó ở trong trong các bộ phận đường ống dẫn tinh, túi tinh, tuyến tiền liệt…mà lý do sâu xa có thể do quý ông đã mắc chứng viêm mào tinh hoàn, sỏi túi tinh, tuyến tiền liệt, polip niệu đạo. Tình trạng xuất tinh ra máu đỏ tươi có thể tự khỏi sau khi mạch máu được bít lại.

Máu trộn lẫn tinh trùng sẽ có hại vì các tế bào bạch cầu trong máu sẽ ăn tinh trùng. Nếu tình trạng chảy máu tái diễn thường xuyên, cơ thể sẽ hình thành các kháng thể chống kháng tinh trùng, điều này đồng nghĩa với việc giảm hẳn khả năng sinh sản của quý ông.

Màu của tinh dịch

Tinh dịch bình thường có màu trắng sữa, nếu như tinh dịch ở nam giới thường xuyên có màu vàng, sẽ gây ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, ngoài ra, khi màu sắc của tinh dịch thay đổi, cũng có thể nói nam giới có vấn đề về sức khỏe. Tinh dịch màu vàng là một hiện tượng thường gặp, trong đó có 2 nguyên nhân: Một là do kiêng quan hệ trong thời gian dài; Hai là nhiễm khuẩn bộ phận sinh dục gây ra.

Nếu đã giải quyết bằng việc “hoạt động” thường xuyên hơn mà màu sắc vẫn không thay đổi thì rõ ràng đây là vấn đề bệnh lý do nhiễm khuẩn cơ quan sinh dục, bệnh thường gặp nhất chính là viêm tuyến tiền liệt và viêm túi tinh

Nếu tinh dịch có màu xanh đậm hoặc vàng xanh, kèm theo tinh hoàn sưng to, đau rồi lan sang vùng bẹn đó là dấu hiệu của viêm niệu đạo hoặc bệnh lậu. Việc không giữ vệ sinh sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập và gây viêm niệu đạo, chất mủ viêm đã làm cho tinh dịch có màu xanh. Nếu để lâu, tình trạng viêm nhiễm sẽ gây teo tinh hoàn hoặc tắc ống dẫn tinh, dẫn đến vô sinh.

Tinh dịch loãng

Tinh dịch loãng là một hỗn hợp dịch giữa tinh trùng và dịch của nhiều tuyến sinh dục tiết ra như: dịch của mào tinh hoàn, túi tinh, tuyến tiền liệt có sự bất thường về một trong những thành phần của nó. Khi ấy, chú lính hoặc không có tinh trùng hoặc có không đủ số lượng và chất lượng tinh trùng, không đủ các chất thiết yếu nuôi và bảo vệ tinh trùng.

Tinh dịch loãng thường đi kèm tình trạng tinh dịch ít. Tinh dịch lúc đầu có thể như nước lã, sau thì trong như nước vo gạo, có thể hơi nhầy, ngửi có mùi tanh. Tuy nhiên, tinh dịch loãng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng thụ thai sau này.