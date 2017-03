Công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science , các nhà nghiên cứu cho biết việc ngừa thai cho nam hoàn toàn có thể thực hiện được bằng cách ngăn chặn hai loại protein có chức năng vận chuyển tinh trùng, chúng được tìm thấy trên các tế bào cơ trơn.

Họ đã thử nghiệm trên chuột và chứng minh được sự vắng mặt của hai loại protein α1A-adrenoceptor và P2X1-purinoceptor có thể gây vô sinh mà không ảnh hưởng đến chức năng, ham muốn tình dục về sau.

Người đứng đầu nghiên cứu, Tiến sĩ Sab Ventura và Tiến sĩ Carl White, tin rằng phát hiện này có thể được áp dụng cho việc tạo ra một viên thuốc tránh thai dành cho nam giới.





Tiến sĩ Ventura cho biết: "Trước đây, việc nghiên cứu thuốc ngừa thai cho nam giới tập trung vào cơ chế sản xuất tinh trùng bất thường, các hormon gây ra vô sinh nhưng đều gặp trở ngại cho hoạt động tình dục của nam giới và gây ra tác dụng không mong muốn về chức năng sinh sản lâu dài”.

Một loại thuốc hoàn chỉnh có thể đồng thời phá vỡ hai protein kiểm soát sự vận chuyển tinh trùng trong quá trình xuất tinh vừa có thể “khóa” khả năng thụ tinh nhưng vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và khả năng tình dục của nam giới là một giải pháp tối ưu. Các tinh trùng vẫn hoạt động hiệu quả nhưng cơ trơn, nơi chứa hai loại protein này, không nhận được tín hiệu hóa học để gây ra sự vận chuyển tinh trùng.

Tiến sĩ Ventura cho biết các nhà nghiên cứu đã tạo ra loại thuốc nhắm mục tiêu đích là một trong hai protein, nhưng họ còn phải tìm một chất hóa học và phát triển loại thuốc khác để ngăn chặn protein còn lại.

Các bước tiếp theo là xem xét phát triển một loại thuốc tránh thai nam bằng đường uống hiệu quả, an toàn và không gây tác dụng phụ về sau.

Nếu nghiên cứu này thành công, rất có khả năng viên thuốc tránh thai dành cho nam giới có thể được bán trên thị trường trong vòng 10 năm tới để các quý ông chia sẻ gánh nặng này với một nửa của mình.