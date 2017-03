Trị xuất tinh sớm bằng thuốc tê?

Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN: Người ta nghĩ ra phương pháp “gây tê” chống xuất tinh sớm từ lâu. Mục đích đơn giản là để giảm bớt kích thích tại chỗ, làm chậm giờ khai hỏa của các ông. Nghe có vẻ là một giải pháp sáng giá, nhưng xét kỹ lại là một kiểu chữa cháy thiếu bền vững, ẩn chứa nhiều mối nguy về sau.

Xuất tinh chịu sự điều khiển của cả một ê kíp phức tạp từ vùng dưới đồi, tủy sống, hệ giao cảm, đến các cấp thừa hành tuyến dưới (túi tinh, ống tinh, tiền liệt tuyến, niệu đạo…).

Do vậy, trục trặc xảy ra không phải lúc nào cũng chỉ do lỗi cấp “cơ sở”, mà có thể ở bất kỳ đâu trên ngành dọc này. Chẳng hạn nhiều quý ông vừa chớm nhìn thấy “tòa thiên nhiên” của người dưới gối, hay mới đụng chạm chút xác thịt là đã dốc hết binh lực, không còn một xu, thì rõ ràng lỗi nằm ở tầng điều hành chứ không phải do cấp dưới bộp chộp.

Thuốc tê là giải pháp vô hiệu hóa các thụ cảm thần kinh tại chỗ, dùng thường xuyên rất dễ dẫn đến hiện tượng trơ ì. Lúc này sẽ là tai hại cho “niềm tự hào” của đàn ông khi nó bị biến thành một anh chàng chây lười, ngồi chơi xơi nước, thờ ơ với mọi kích thích dù… quá khích của đôi bên.

Thật ra tác hại còn có thể nhìn thấy sớm hơn. Sự cương cứng của ”chú bé” chỉ duy trì khi được kích thích (liên tục càng tốt). Nếu bị thuốc tê phong tỏa, cơ thể hiểu nhầm ông chủ đã xong việc hay bỏ dở giữa chừng và tiến hành ngay chế độ… rã ngũ cho “chú ấy”. Lúc này cương nhu lỡ dở, các ông coi như phải bắt đầu tất cả lại từ đầu mà cũng chẳng dễ dàng gì, vì phải đợi thuốc tê hết tác dụng và cơ sở lấy lại phong độ như cũ.

Chưa nói cái cảnh lụi cụi, thoa thoa, xịt xịt yếm thế, trông cậy vào người khác rất dễ làm quý ông… mất mặt nặng trước bà xã. Thuốc tê cộng thêm nhuệ khí tiêu hao ngay từ đầu nữa thì thua càng thua.

Sau cùng, thuốc tê còn gây hại trung gian cho cả quý bà, quý cô. Thành trong âm đạo là lớp niêm mạc nhạy cảm sẽ chịu tác động của thuốc tê (dính bết qua dương vật) nhanh và mạnh không kém “vật chủ”. Thiệt hại nhân đôi khi cả hai bên đều trơ như “người dưng nước lã”.

Bạn thân mến, những phân tích trên có lẽ đã giúp bạn hình dung phần nào cái được, cái mất của phương pháp sử dụng thuốc tê. Thật ra, có một cách cùng tác dụng tương tự là giảm bớt kích thích tại chỗ nhưng an toàn hơn nhiều là mang… nhiều bao cao su, tạo thành một lớp “khôi giáp” thật dày.

Thực tế, việc những chàng trai trẻ mới lập gia đình lâm cảnh “quân hồi vô phèng” cương nhu bất tuân, xuất tinh sớm do chưa quen trận mạc là bình thường. Dần dà, khi “trăm trận có dư”, người quen việc, việc quen người thì mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi bạn ạ, đừng cố loay hoay xoay cái này chụp cái kia nhưng rốt cuộc chỉ nhờ đến hạ sách.

Theo PNCN