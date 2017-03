Việc cần làm khi chàng bỗng nhiên… xìu

Đây là nỗi ám ảnh của quý ông và là nỗi “bực mình” của quý bà. Chuyện bỗng nhiên mất hứng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống vợ chồng, nếu xử sự không khéo có thể tạo thành nỗi tự ti sâu sắc trong lòng chàng khiến vấn đề càng khó giải quyết hơn. Khi vướng phải tình huống khó xử này, cách hành động của đối tác sẽ góp phần rất lớn giúp “vũ khí” của chàng hoạt động tốt trở lại.

Không tự đổ lỗi

Nhiều chị em khi thấy chàng của mình chưa lâm trận đã đầu hàng thì cho rằng có sứt mẻ về tình cảm hoặc do chàng đã chán chường. Tệ hơn nữa, nhiều người quay ra tự xỉ vả bản thân, tự cho rằng mình đã mắc lỗi lầm gì đó, mình xấu xí ở điểm nào đó… Thực tế chuyện quý ông bỗng nhiên chùn bước hầu hết lý do đều là do tự bản thân họ chứ không đến từ tác nhân bên ngoài.





Hãy dịu dàng

Tuyệt đối không tỏ thái độ thất vọng, càng không trêu chọc hay giễu cợt. Hãy dịu dàng, cảm thông và san sẻ sự bối rối của chàng. Không cần phải nói nhiều, có thể chuyển đề tài hỏi anh ấy có cần một ly nước mát hay không. Cả hai cùng thư giãn và âu yếm nhau nhẹ nhàng rồi từ từ trao đổi.

Tìm hiểu lý do

Bạn có thể suy đoán và chia sẻ với chàng về nguồn cơn của sự cố này. Các nguyên nhân có thể tính tới là căng thẳng công việc, stress, sức khỏe có vấn đề, suy giảm testosteron, chàng uống rượu, hút thuốc, chàng bị quá cân hay hậu quả của những căn bệnh khác như tim mạch, huyết áp, tiểu đường v.v…. Cả hai cùng nhận định lại sức khỏe của mình để tìm ra hướng xử lý.

Xoay chuyển tình thế





Nếu anh ấy “buông súng” thì bạn có thể trở thành người cầm cương. Hãy thay đổi chương trình hành động, thay vì tác chiến theo lối thông thường, hãy thay bằng oral sex, ve vuốt nhau, làm cho anh ấy hài lòng mà không cần sử dụng đến chú lính.

Trò chuyện

Có thể không nói ngay tức thì mà đợi đến khi chàng thoải mái hơn. Khuyến khích anh ấy chia sẻ với bạn về những gì đã xảy ra, bày tỏ những lo ngại, ức chế của bản thân một cách thẳng thắn. Lúc này chàng rất dễ tổn thương, hãy thật cởi mở và ngọt ngào để hai người gần gũi hơn.

Cùng đến bác sĩ





Nếu tình hình trên diễn ra trong thời gian dài thì bắt buộc hai bạn phải cùng nhau đến bác sĩ. Có thể chàng đã mắc phải chứng rối loạn cương dương và bắt buộc phải có sự can thiệp của một số loại thuốc đặc trị. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cho rằng yếu tố mấu chốt giải quyết khúc mắc này là sự hợp tác của người phối ngẫu. Giải tỏa tâm lý thì mọi thứ sẽ… dũng mãnh trở lại mà thôi.

Đặc biệt chú ý đến trái tim

Đây không phải ý muốn nói đến phạm trù lãng mạn, phi vật thể là tình yêu. Chú ý đến trái tim có nghĩa là phải đặt ra chương trình kiểm tra tim mạch. 80% những người đàn ông mắc bệnh lý tim mạch đều gặp vấn đề với hoạt động tình dục.

Định nghĩa lại về “chú lính”

Đây là một cơ hội để xem lại quan niệm về tình dục của bạn. “Chú lính” không phải là một công cụ và nó cũng không vận hành theo cách nghe điều động từ ban chỉ huy. Đây là vấn đề cảm xúc và cảm giác rất tự nhiên của con người, không thể cưỡng ép. Tình dục cũng không phải chỉ có như vậy, đó là một thế giới rất mênh mông và đa dạng. Hãy vui theo cách riêng của bạn, biến tấu khi bạn thích, thả lỏng tinh thần và mọi thứ sẽ đâu vào đấy.