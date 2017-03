Vợ chồng lệch pha, chuyện không của riêng ai

Chị Hà H. (quận 8) tìm đến bác sĩ tâm lý để nhờ tư vấn cách nói sao với chồng khi chị hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác thăng hoa trong quan hệ vợ chồng. Trong khi đó chồng chị đang ở độ tuổi sung sức, lúc nào cũng có nhu cầu. Không chiều chồng thì không được mà chiều thì quá khổ sở vì… đuối sức.

Ngược lại với chị H., anh Minh.Q (Củ Chi) lại gặp vấn đề khác. Anh làm thợ xây nên công việc rất vất vả. Hơn nữa, tuổi của anh đã U-50 rồi trong khi vợ còn khá trẻ (mới ngoài 30). Nhiều hôm đi làm về mệt mỏi quá, anh chỉ muốn ngủ, nhưng nếu lâu mà không “đả động” gì đến vợ thì sẽ bị chị nghi ngờ ngay là có mèo mỡ gì bên ngoài.

Đó là một dạng lệch pha giữa hai vợ chồng khi nhu cầu đôi bên không tương thích. Ngoài ra còn có hiện tượng không đạt được cảm giác như mong muốn khi “giao ban” khiến cho một trong hai mất hứng thú với chuyện phòng the.

Thực ra, chuyện lệch pha này là do không đồng điệu trong thói quen và sở thích tình dục của từng bên. Tuy không phải là vấn đề dễ giải quyết nhưng là vướng mắc có thể gỡ bỏ.





Trao đổi luôn đi đầu

Bạn không thể “chịu khổ một mình” mà phải thẳng thắn trao đổi với đối tác điều mình muốn, cái mình không thích hay chưa hài lòng. Ngay cả việc bạn cảm thấy không đủ sức để chiều chuộng đối phương cũng có thể bày tỏ. Sau đó cả hai cùng bàn luận để tìm ra giải pháp. Không ít quý ông ngạc nhiên khi vợ nói “em không thích” bởi họ tưởng rằng mình đã làm rất tốt nhiệm vụ.

Đôi khi quý ông quá nhanh, hay quá chậm, lúc này đối tác cần phải biết để nương theo, quý ông cũng cần chú ý hãm phanh hay tăng tốc để tương ứng với bạn tình. Cứ thử nghĩ xem, những điều này nếu không nói ra thì... “ai mà biết?”.

Chuyện gối chăn là chuyện lâu dài và ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình, vì vậy cả hai phải xác định trao đổi luôn là giải pháp hàng đầu.

Chia sẻ

Đôi khi vì mệt mỏi việc nhà, người phụ nữ bị lãnh cãm tạm thời. Như vậy, để giúp vợ có đủ sức khỏe, sảng khoái tinh thần để tận hưởng chuyện yêu thì quý ông nên săn tay vào giúp vợ. Sao hôm nay bạn không bất ngờ giúp vợ rửa chén hay ru con ngủ sớm cho vợ có thời gian để muốn yêu bạn?







Chồng quá mệt mỏi mà vợ “muốn” thì có thể chăm sóc, o bế chàng một tí bằng bí quyết matxa gia truyền hay một bữa cơm thật ngon miệng để chàng hồi phục công lực.

Tóm lại, hãy hỗ trợ nhau tối đa để đôi bên cùng “có tâm trạng” dành cho việc ấy.

Đổi mới

Chuyện ấy lâu ngày cũng có thể đi vào nhàm chán, khiến đôi bên mất lửa. Để khắc phục bạn cần đổi mới đời sống tình dục của mình. Một buổi “giao ban” vào sáng sớm thay vì đêm muộn như thường lệ, nhân lúc con cái vắng nhà cha mẹ “họp” ngay tại phòng khách cũng là một ý tưởng hay…

Đôi khi một hành động nằm ngoài kế hoạch của bạn cũng sẽ có tác dụng tốt. Chẳng hạn khi vợ đang nấu ăn hay lúc đang ngồi xem tivi. Cái chính là đừng tấn công bất ngờ mà phải có những mơn trớn, khúc dạo đầu tỉ mỉ để hướng cảm xúc của nàng về chuyện ấy.

Khéo nhắc nhở thường xuyên

Những ngày đầu mới yêu, nam nữ thường có thói quen nói với nhau về chuyện ấy, khen ngợi nhau hoặc bày tỏ cho đối phương thấy bạn hạnh phúc như thế nào khi được yêu. Tuy nhiên, thói quen tốt này dần mất đi theo thời gian. Theo các nhà tâm lý học, điều đó ít nhiều cũng kéo theo sự giảm sút ham muốn tình dục.

Hãy duy trì những lời có cánh, những phát ngôn kín đáo chỉ dành riêng cho nhau lúc trên giường, thỉnh thoảng tạo bất ngờ bằng một tin nhắn đầy gợi cảm sẽ giúp cuộc sống gối chăn của bạn luôn ấm áp.





Các công cụ hỗ trợ

Đôi khi trục trặc đến từ nguyên do phức tạp hơn như “máy móc” có vấn đề do tuổi tác hay do áp lực nhiều phía. Kết hợp với việc tham vấn bác sĩ, bạn có thể dùng một số công cụ hỗ trợ như dược phẩm điều trị bệnh liệt dương, xuất tinh sớm, thuốc nhét vào niệu đạo, thuốc bôi trơn… không nên dùng thuốc kích thích trong trường hợp này.

Cách tốt nhất để cả hai cùng có sức khỏe tốt, hòa hợp chuyện phòng the thì vợ chồng nên thường xuyên cùng nhau tập thể dục, chú ý rèn luyện nửa dưới thân vì khả năng sinh dục liên quan nhiều với đoạn từ thắt lưng trở xuống. Tăng cường ăn các món hải sản, giảm dầu mỡ, thịt, tinh bột và bổ sung vitamin E để chống lão hóa và tăng cường chức năng sinh dục.