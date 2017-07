Bé 9 tuổi bị xẹp phổi trái vì nuốt phải đầu bút bi

Ngày 19-7, ThS.BS. Huỳnh Thị Mỹ Hiền - Khoa Tai Mũi Họng, BV Nhi Đồng 2 cho biết, BV vừa cấp cứu thành công 2 bệnh nhi hóc dị vật đường thở khá hi hữu.

Trường hợp đầu tiên là bé N.V.L, 9 tuổi, ngụ tại Bình Phước nhập viện trong tình trạng khó thở. Theo người nhà bệnh nhi, khi bé đang chơi với chiếc bút bi thì đột nhiên bị ho sặc, tím tái rồi khó thở. Nghi bé hóc dị vật, người nhà đã đưa bé đến khám tại BV Bình Phước, sau 4 tiếng thì chuyển đến BV Nhi Đồng 2.

Tại khoa Cấp cứu, hình ảnh chụp X-quang ghi nhận bệnh nhi bị xẹp phổi trái. Qua soi ống mềm phế quản, các BS phát hiện có dị vật là đầu bút bi 1cm nằm ở phế quản gốc trái, bít chặt lòng phế quản. Sau khi lấy được dị vật ra bằng nội soi ống cứng, bệnh nhi hết khó thở, giảm khò khè và đã được cho xuất viện.

Trường hợp tiếp theo là bệnh nhi H.P.L, 20 tháng tuổi, quê An Giang đến khám tại BV Nhi đồng 2 do ho kéo dài, thở khò khè. Trước đó, bé đã được người nhà nhiều lần đưa vào BV địa phương khám nhưng tình hình không được cải thiện nên đã đến khám tại BV Nhi Đồng 2.

Sau khi chụp X-quang ngực, bệnh nhi được xác định bị viêm phế quản phổi, không phát hiện dị vật. Nhưng sau hội chẩn liên chuyên khoa, ê kip quyết định nội soi phế quản để kiểm tra và gắp được dị vật là mảnh xương cá ở phế quản gốc phải.

Dị vật đường thở do hít sặc rất thường gặp ở trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 3 tuổi do ở độ tuổi này trẻ thường tò mò, thích cho vào miệng những vật đang cầm chơi. Trong khi đó, các phản xạ đóng mở thanh quản để bảo vệ đường thở khi ăn uống và khi hít thở vẫn chưa hoàn thiện. "Dị vật đường thở ở trẻ em thường gặp là hạt dưa hấu, hạt bí, đậu phộng hoặc những mảnh xương (heo, cá) đôi khi là những vật kim loại nhỏ nhọn, kim băng, đầu bút bi... Khi bị sặc, những vật này rơi vào đường thở làm tắc nghẽn hô hấp nếu không xử trí kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, cha mẹ cần cẩn thận khi cho trẻ ăn, chơi, không để các vật nhỏ lọt vào tay trẻ, không được đùa giỡn trong lúc ăn để tránh các trường hợp hít sặc đáng tiếc xảy ra”, BS Hiền khuyến cáo.