Bé gái 14 tháng tuổi suýt mất mạng do nuốt phải dị vật

Bệnh nhi là cháu P.D.K 14 tháng tuổi (ở Từ Liêm, Hà Nội), nhập viện ngày 10-2 trong tình trạng mệt mỏi, nôn dịch vàng, bụng mềm, chướng nhẹ, ấn đau trên rốn. Theo người nhà, khoảng ba ngày trước khi nhập viện, trẻ quấy khóc, ăn uống kém hơn những ngày trước đó. Ngày 10-2, trẻ có quấy khóc tăng lên, kèm theo nôn dịch màu xanh sau ăn uống, trẻ không đi ngoài được trong ba ngày trước khi vào viện. Bố mẹ cháu cho biết, trước đó cháu có chơi chiếc mũ vương miện, có khả năng trẻ vô tình nuốt phải các hạt nhỏ đính trên mũ mà gia đình không biết.



Phim chụp X-Quang cho thấy có dị vật trong bụng trẻ. Ảnh: BS cung cấp

Qua thăm khám và chụp X-quang, siêu âm bụng, các BS phát hiện có hình ảnh của dị vật trong bụng của trẻ, chẩn đoán tắc ruột do nuốt phải dị vật. Trẻ được mổ nội soi cấp cứu. Kết quả tìm thấy có đoạn ruột giãn và đoạn ruột xẹp (ranh giới chỗ tắc ruột), tại ranh giới này thấy có dị vật hình trụ đường kính 0.5cm, dài 1 cm gây viêm hoại tử thành ruột lộ ra ngoài, dính với mạc treo tạo đọan gập góc gây tắc ruột. Các BS đã tiến hành mở rộng vết mổ tại rốn (khoảng 2cm), đưa đoạn ruột tổn thương ra ngoài, cắt đoạn ruột bị tổn thương có chứa dị vật khoảng 5 cm (có 4 dị vật dính với nhau), nối lại ruột. Theo các BS, dị vật này chính là bốn hạt kim loại có từ tính giống như nam châm, có khả năng hút nhau.



Dị vật được lấy ra ngoài - Ảnh do BS cung cấp



“Hóc dị vật đường thở hay nuốt phải dị vật là một trong những tai nạn cực kỳ nguy hiểm và thường xảy ra ở trẻ dưới ba tuổi, nguyên nhân chính là do cha mẹ bất cẩn, không để ý tới con. Do vậy, các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ cần thiết phải để mắt tới trẻ mọi lúc, mọi nơi, xây dựng cho trẻ một môi trường an toàn để trẻ có thể phát triển một cách tốt nhất” – BS Linh khuyến cáo.

HUY HÀ