Bé gái tử vong trong bồn tắm

Các bước xử trí khi trẻ bị đuối nước.

Ths.BS Lê Ngọc Duy, Phó trưởng khoa Cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết đuối nước là tình trạng thiếu oxy do cơ thể bị chìm trong nước. Đây là tai nạn rất thường gặp ở trẻ em, tỉ lệ tử vong cao. Tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong do đuối nước cao gấp 10 lần so với các nước phát triển. Trên 50% các trường hợp chết đuối xảy ra ngoài trời khi trẻ tắm sông, hồ và tắm biển

"Tình trạng đuối nước thường xảy ra rất nhanh, nếu phát hiện muộn rất khó cứu hoặc cứu được cũng để lại di chứng ở não, hệ thần kinh hoặc sống đời sống thưc vật. Do đó, các bậc phụ huynh cần phải hết sức nâng cao ý thức quản lý, giảm sát, không để các em tự do tắm sông, biển, hồ bơi, bồn tắm… mà không có người lớn trông nom", bác sĩ Duy khuyến cáo.