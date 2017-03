Bé sơ sinh bị đâm dao vào đầu tạm thoát viêm màng não mủ

Bé sẽ được chăm sóc tại khoa Hồi sức một tuần, sau đó kiểm tra lại bằng chọc dịch não tủy, siêu âm, CT… để chẩn đoán bé còn nhiễm trùng mủ nữa hay không!



Hy vọng sau ca mổ lần thứ hai bé Phát sẽ thoát cơn nguy kịch. Ảnh: TÙNG SƠN

"Mặc dù ổ nhiễm trùng đã được lấy ra nhưng nguy cơ tái phát tương tự vẫn có thể xảy ra. Bé sẽ phải được theo dõi ít nhất đến khi ba tuổi" - BS Hiếu nói. Bên cạnh đó, lần mổ này bé được đặt thêm một màng sọ nhân tạo nhằm chống rò dịch não tủy qua chỗ vết dao đâm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 16-11, bé Phát nhập viện trở lại trong tình trạng sốt 39oC, bỏ bú, co giật... Kết quả chọc dò tủy sống để chẩn đoán xác định bé bị viêm màng não mủ. Gần đây bé lại có biểu hiện sốt cao, kết quả chụp CT cho thấy khối máu tụ trong não có biểu hiện to ra. Các bác sĩ quyết định mở hộp sọ, phẫu thuật lần hai để lấy ổ nhiễm trùng, khối áp xe trong não ra…

Lãnh đạo BV Nhi đồng 1 cũng cho biết mọi chi phí điều trị cho bé Phát do BV chi trả.