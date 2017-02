Bé trai mới sinh có lá gan nằm ngoài ổ bụng

Ngày 9-2, BS Vũ Công Tầm, Trưởng Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức - BV Nhi đồng Đồng Nai, cho biết đã phẫu thuật thành công cho bé trai H.M.H, sinh ngày 2-2, ngụ tại Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai. Bé H nhập viện sau sinh với 1 khối thoát vị hình cầu to cỡ trái cam sành đường kính 10cm nằm giữa bụng màu thâm tím.

Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm tầm soát dị tật bác sĩ quyết định phẫu thuật cho bệnh nhi. “Trong mổ chúng tôi phát hiện khối cầu này là toàn bộ lá gan của bệnh nhi nằm ngoài ổ bụng. Gan bị thoát ra ngoài qua cuống rốn quá to với đường kính khoảng 10cm. Đặc biệt, gan nằm ngoài bụng trong quá trình phát triển thai nên bị biến dạng thành hình cầu và thùy gan phải bị nhỏ 1/3 so với thùy gan bên trái (bình thường gan phải to gấp đôi gan trái)” – BS Tâm giải thích.



Thoát vị gan vẫn đang rất hiếm với trẻ sơ sinh hiện nay ẢNH: H.P



Bệnh nhi được phẫu thuật chuyển gan vào bụng đúng vị trí. Theo đánh giá từ các bác sĩ, cái khó của ca phẫu thuật là làm sao có đủ chỗ ở cho gan khi vào trong bụng mà không được căng kéo các mạch máu, các ống dẫn mật của gan. Nếu không gan sẽ bị chết nghẹt do thiếu máu và ứ mật rồi xơ gan.



“Đứng trước các yêu cầu khắc nghiệt này bác sĩ mổ phải phẫu tích rất thận trọng và tỉ mỹ các chi tiết trên, thu gọn các tạng còn lại trong ổ bụng để nhường chỗ cho gan. Sau hai giờ việc di chuyển gan vào ổ bụng đã hoàn tất. Khâu phục hồi lại thành bụng, kiểm tra áp lực ổ bụng, tuần hoàn và hô hấp ổn định. Sáng nay bé H đã hồi phục khá tốt, oxy máu 100%, tim mạch ổn, bú được sữa” - BS Vũ Công Tầm nói.

Theo khuyến cáo từ các bác sĩ, trường hợp thoát vị gan xưa nay rất hiếm gặp. Để phòng tránh dị tật này các bà mẹ cần giữ sức khỏe tốt, cẩn trọng trong ăn uống và thuốc men trong 3 tháng đầu thai kỳ.