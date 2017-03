Bé trai sống sót kỳ diệu sau khi bị 'đông đá'

Bé trai Adas, 2 tuổi, lang thang bên ngoài nhà bà trong bộ đồ ngủ bình thường ở làng Raclawice, ngay phía Bắc TP Krakow, Nam Ba Lan. Cảnh sát phát hiện cậu bé bị bất tỉnh gần một con lạch trong làng vào tối 30-11.





Bé trai 2 tuổi sống sót kỳ diệu dưới cái lạnh -7 độ C. Ảnh: Guardian



Nhiệt độ môi trường lúc đó xuống thấp ở mức -7 độ C và nhiệt độ cơ thể của Adas chỉ còn 12,7 độ C. Các thầy thuốc buộc phải giữ cho bé trong tình trạng hôn mê do lo ngại não của Adas có nguy cơ bị tổn hại.

May mắn là sau khi hồi tỉnh hôm 4-12, cháu bé đã có thể nói chuyện, chơi đùa và ăn uống bình thường tại bệnh viện. Thầy thuốc cho rằng trong điều kiện như vậy, Adas có thể bị bệnh tật nguy hiểm như viêm phổi hay tê liệt nhưng cháu bé đã vượt qua thách thức đó.

Bác sĩ Janusz Skalski tại Bệnh viện Nhi ở Krakow nói với nhật báo địa phương Gazeta Wyborcza: “Tôi cho rằng đây là một phép lạ. Cháu bé đã trở lại với đời sống và đây là trường hợp duy nhất trên thế giới”.

Chuyên gia về hạ thân nhiệt Tomasz Darocha khẳng định với hãng tin Ba Lan PAP rằng cho tới nay, tình trạng giảm thân nhiệt nghiêm trọng nhất được phục hồi là một phụ nữ ở Bắc Âu, được cứu sống sau khi thân nhiệt đã xuống tới mức 13,7 độ C - tức vẫn còn cao hơn ca nêu trên 1 độ.