“Bệnh lười biếng” của dân văn phòng

“Hội chứng mệt mỏi cuối tuần” thường gặp nhất ở những người phải làm việc với máy tính. Biểu hiện của hội chứng này bao gồm đau đầu, chóng mặt, sốt nhẹ, đau họng; căng thẳng, kém tập trung, giảm trí nhớ; giảm khả năng làm việc và học tập; đau mỏi cơ xương; giảm khả năng vận động... Bởi vì trong quá trình làm việc, nhiều người mỗi ngày phải trải qua tám tiếng dành cho công việc, phải tiếp xúc nhiều với máy tính và do áp lực của công việc cho nên họ không còn thời gian để thư giãn, không vận động, từ đó thúc đẩy hình thành và phát triển tình trạng mệt mỏi cơ thể.

Các biện pháp phòng, chống

Để hội chứng mệt mỏi không xảy ra vào dịp cuối tuần, hằng ngày trong quá trình làm việc cần tập thói quen cứ mỗi 45-50 phút nên đứng dậy đi lại thư giãn trong phòng, đồng thời tập vài động tác thể dục nhẹ nhàng như duỗi chân, duỗi tay, vươn vai, hít thở đều hoặc cũng có thể chỉ cần đứng dậy, vặn mình vài cái hay ngồi yên co chân lên xuống để cơ thể bạn được vận động hay nếu thận tiện hơn, bước ra khỏi phòng và đi bộ khoảng 5 phút xung quanh nơi làm việc. Ngoài ra cũng có thể lồng các ngón tay của hai bàn tay vào nhau rồi lần lượt mát xa cho tới khi lòng bàn tay ấm lên để kích thích các kinh mạch ở lòng bàn tay làm cho cảm giác mệt mỏi tiêu tan, thần kinh trở nên hưng phấn hơn và sẽ tăng dần khả năng tập trung cho công việc.

Khó gì đâu, chỉ cần ngồi tại chỗ mát xa lòng bàn tay, nhấm nháp miếng mứt gừng hay thường xuyên uống nước cũng có thể giảm thiểu đáng kể “bệnh làm biếng” của dân văn phòng.

Bên cạnh đó còn có biện pháp “nở nụ cười”. Đây là biện pháp thư giãn dễ thực hiện nhất vì khi cười các cơ vùng mặt phải vận động và giải phóng các hormone chống lại sự mệt mỏi mà theo các nhà khoa học nghiên cứu cho rằng nếu cười lớn trong một phút sẽ có hiệu quả tương đương với 45 phút luyện tập, từ đó đánh bay mệt mỏi cho cơ thể.

Ngoài ra trong quá trình làm việc cần tập những bài thể dục nhẹ để tạo nên thói quen vận động tại chỗ nhằm tránh những ảnh hưởng xấu của việc ngồi quá lâu. Vì với chỉ một vài động tác thư giãn nhẹ nhàng thì huyết khí trong người sẽ được lưu thông và tinh thần cũng bớt căng thẳng và sẽ có cảm giác hưng phấn để hoàn thành công việc.

Chế độ ăn uống thích hợp

Song song với việc vận động thể lực, chế độ ăn uống cũng góp phần giúp cơ thể phòng tránh hội chứng mệt mỏi cuối tuần. Đó là phải bổ sung đầy đủ và kịp thời các chất dinh dưỡng cho cơ thể chứ đừng để đến khi cơ thể có dấu hiệu quá mệt mỏi mới bổ sung. Các chất cần bổ sung cho cơ thể bao gồm vitamin C, thực phẩm giàu chất sắt, vitamin nhóm B và acid folic.

Vitamin C đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng, chống bệnh tật, giúp cơ thể đánh tan cảm giác mệt mỏi nhanh nhất. Vitamin bảo vệ cơ thể bằng cách thông qua các tác dụng như chống ôxy hóa, tổng hợp collagen, bảo vệ hệ tim mạch, hệ miễn dịch. Vitamin C có nhiều trong các loại rau, quả, đây là nguồn vitamin C tự nhiên tốt nhất cho cơ thể.

Hằng ngày, trong các bữa ăn nên bổ sung các loại thực phẩm như đậu phộng, hạt điều, hàu, trai, sò điệp, ốc, đậu phụ, gan… để cung cấp chất sắt cho cơ thể. Đây là cách cung cấp năng lượng tự nhiên đơn giản và hiệu quả trong việc ngăn ngừa hội chứng mệt mỏi, vì khi thiếu sắt cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và làm chậm quá trình trao đổi chất.

Vitamin B, acid folic như thịt đỏ, rau xanh đậm, trứng, sữa… giúp cơ thể lấy lại năng lượng đã tiêu hao. Vừa làm việc bạn cũng có thể nhâm nhi một chút mứt gừng để có tác dụng giải độc, giúp đầu óc tỉnh táo và tiêu trừ mệt nhọc. Vitamin nhóm B (bao gồm B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 và B12) có tác dụng giúp cho cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, phát triển hệ thần kinh, duy trì quá trình trao đổi chất, gia tăng khả năng phân chia và phát triển của các tế bào trong cơ thể. Vitamin nhóm B thường có trong các loại thực phẩm như thịt, đậu đỗ, cám gạo...

Khi cơ thể bị thiếu nước thì hội chứng mệt mỏi cũng tấn công và có thể gây ra rất nhiều nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, đái tháo đường, béo phì, đau nửa đầu. Vì vậy cần cung cấp cho cơ thể đầy đủ lượng nước cần thiết, nhất là khi làm việc trí não nhiều bằng cách cứ mỗi hai tiếng nên uống hết một cốc nước đầy.

BS HỒ VĂN CƯNG