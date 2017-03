Bệnh nhân nước ngoài đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tăng

Trong đó nhiều nhất là người Campuchia với gần 900 bệnh nhân, Mỹ (50), Hàn Quốc (48), Úc (22), Pháp (16), Anh (13)…

Phân loại theo loại bệnh, bệnh nhân về mắt chiếm đa số. Nhiều bệnh nhân người Anh, Mỹ... đi du lịch đến Việt Nam hoặc đang làm việc ở Việt Nam đã đến BV Chợ Rẫy để mổ đục thủy tinh thể. “Kỹ thuật mổ mắt của Việt Nam tương đương các nước tiên tiến, bệnh nhân nước ngoài rất tin tưởng vào tay nghề bác sĩ mình” - TS Chức nói. Các bệnh liên quan tim mạch, chấn thương chỉnh hình cũng có nhiều bệnh nhân nước ngoài.

Sau khi được phẫu thuật, ông Dale đã đến cảm ơn BS Lê Văn Tuấn, Trưởng khoa Chấn thương-Chỉnh hình BV Chợ Rẫy. Ảnh: TÙNG SƠN

Ngoài tay nghề, một lý do khác là viện phí ở bệnh viện này khá mềm so với nước ngoài. Chẳng hạn mới đây BV Chợ Rẫy nối gân gót chân bị đứt do leo núi cho bệnh nhân Dale E.Washington (56 tuổi, người Mỹ) với viện phí hơn 20 triệu đồng, trong khi ở Mỹ phải tốn khoảng 15.000-20.000 USD, Singapore khoảng 50.000 USD.

DUY TÍNH