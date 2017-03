Bệnh nhân sởi bị biến chứng tăng

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tính toán các yếu tố công bố dịch sởi nếu thấy cần thiết. Đồng thời đề nghị Bộ Y tế bổ sung trang thiết bị và cơ số thuốc cần thiết, đáp ứng yêu cầu điều trị cho tất cả bệnh nhi.

PGS-TS Phạm Nhật An, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương, cho biết bệnh sởi năm nay có nhiều bất thường. “Chưa bao giờ số lượng bệnh nhân nặng do biến chứng sởi được chuyển đến BV Nhi Trung ương đông như thời điểm hiện nay. Bệnh nhân mắc sởi diễn tiến rất nhanh, tấn công vào phổi gây biến chứng nặng” - ông An nói.

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết năm nay ghi nhận gần 3.000 ca mắc sởi, trong đó có 25 trẻ tử vong. Số trẻ mắc sởi vẫn thấp hơn giai đoạn 2009-2010 (hơn 8.000 trẻ mắc).

HUY HÀ