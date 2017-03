Bệnh nhân ung thư cần động viên hơn toa thuốc

Nghe mình ung thư đã tự vẫn! Phản ứng tự nhiên khi một người biết mình bị ung thư là từ hốt hoảng, sốc, không tin… đến trạng thái lo lắng, mỏi mệt, trầm cảm... Qua đó, có nhiều lý do ảnh hưởng tiêu cực đến bệnh nhân như điều trị ung thư ít nhiều đều để lại di chứng (ung thư vú thường phải cắt bỏ vú, vô thuốc làm rụng tóc, sạm da, xạ trị làm khô da); đến quan niệm của mọi người xung quanh xa lánh bệnh nhân (sợ bị lây bệnh, đem điều xui đến gia đình); bản thân người bệnh lúc nào cũng ám ảnh về chuyện tái phát. Tất cả đều gây áp lực, tạo cảm giác mặc cảm, lo âu cho bệnh nhân. Ngoài ra, mặc dù BHYT hiện đã chi trả nhiều khoản cho bệnh nhân ung thư nhưng do trị liệu bệnh thường kéo dài, nhiều thuốc đắt tiền nên phần lớn bệnh nhân đều lâm vào cảnh thiếu hụt, nhất là những trường hợp bệnh tái phát hoặc di căn. Thực tế hiện nay, do lực lượng bác sĩ chuyên khoa còn khiêm tốn cũng như chưa có chuyên gia tâm lý phù hợp nên phần lớn bệnh nhân không được tư vấn, giải đáp và giải tỏa tâm lý đúng mức nên có những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ, rất đơn giản lại gây hoang mang lớn nếu không giải quyết kịp thời, có trường hợp khi nghe mình ung thư đã tự vẫn… BS NGUYỄN TRIỆU VŨ, Trưởng khoa Ung bướu - Ngoại tổng quát - BV Thủ Đức