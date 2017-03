Bệnh nhân vảy nến cần tránh xa lang băm

Lợi dụng tâm lý này, rất nhiều lang băm đã tuyên truyền có thể chữa khỏi bằng phương thuốc bí truyền nhưng tiền mất tật mang, thậm chí bị biến chứng dẫn đến dị tật suốt đời” - ông Trần Hồng Trường, Chủ tịch Hội Vảy nến Việt Nam, cho biết tại sự kiện chạy bộ hưởng ứng ngày Vảy nến thế giới diễn ra ngày 25-10 tại Hà Nội.

Theo ông Trường, vảy nến và viêm khớp vảy nến là bệnh không lây. Hiện chưa có thuốc chữa khỏi bệnh hoàn toàn nhưng nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng cách thì có thể giúp thuyên giảm bệnh nhanh chóng.

“Tử vong do bệnh tim mạch chiếm 30% tổng số các loại bệnh không lây nhiễm. Điều đáng báo động là tử vong do các bệnh tim mạch chủ yếu là tử vong sớm do không được can thiệp kịp thời” - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết tại hội nghị Tim mạch can thiệp toàn quốc do Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam tổ chức ngày 25-10.

Theo Bộ trưởng, hiện Việt Nam có thể thực hiện nhiều kỹ thuật khó về tim mạch, không thua kém các nước trong khu vực. Người bệnh cần được can thiệp sớm để tránh nguy cơ tử vong.

HUY HÀ