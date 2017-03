Bệnh nhi năm ngày tuổi được đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn

Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn nhân tạo này được đặt dưới thành bụng, điện cực được đặt vào tim, nhịp cố định và 120 lần/phút. Sau này, tùy vào độ tuổi của bệnh nhi, BS sẽ điều chỉnh nhịp tim cho phù hợp. Do vậy bệnh nhi sẽ phải tái khám định kỳ.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, sản phụ LTMH mang thai lần thứ ba, lúc 25 tuần tuổi thai nhi được BV Tim phát hiện bị tim bẩm sinh, nhịp tim chỉ khoảng 30-40 lần/phút (thay vì phải 180 lần/phút). Sau đó thai bị suy tim nặng và có nguy cơ tử vong nên được êkíp BS sản-nhi của BV Từ Dũ và Nhi đồng 2 theo dõi, chờ ngày sinh nở.

Sáng 22-4, êkíp gây mê hồi sức - phẫu thuật tim BV Nhi đồng 2 phải có mặt tại BV Từ Dũ để phối hợp cứu bệnh nhi. Bệnh nhi vừa được bắt ra khỏi bụng mẹ đã được êkíp bác sĩ BV Nhi đồng 2 nhanh chóng hồi sức, phẫu thuật tại chỗ để đặt máy tạo nhịp tim nhân tạo nhằm nâng nhịp tim từ 38 lên 136 lần/phút. Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển về chăm sóc an toàn tại khoa Hồi sức sơ sinh BV Nhi đồng 2, chờ đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Theo BS Định, với nhịp tim chậm như vậy, thai nhi ra đời có thể tử vong ngay tại phòng sanh hoặc sẽ không an toàn khi chuyển sang BV Nhi đồng 2 do suy hô hấp…

Được biết, máy tạo nhịp tim nhân tạo vĩnh viễn có giá trị gần 50 triệu đồng và được BHYT chi trả. Tuổi thọ sử dụng của máy là 10 năm. Tuy nhiên, người đặt máy này được khuyến cáo không được đi vào những nơi có sóng từ trường mạnh.