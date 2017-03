Bệnh nhi tay-chân-miệng, sốt xuất huyết tăng vọt

Chiều 7-10, BS Đỗ Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn (TP.HCM), cho biết hai chùm bệnh TCM xảy ra tại hai trường mầm non trên địa bàn trong tháng 9-2016 đã được khống chế. “Hiện không phát hiện ca bệnh TCM mới ở hai trường mầm non nói trên. Cơ quan y tế huyện cũng giám sát chặt dịch bệnh này ở các trường học khác” - BS Trang nói. Tương tự, BS Vũ Đức Diễn, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế dự phòng quận 12 (TP.HCM), cho biết ổ dịch SXH trên địa bàn phường Tân Thới Nhất phát hiện trong tháng 9 cũng đã được giám sát và không phát sinh ca mới. Theo BS Lê Hồng Nga, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, trong tháng 9, TP ghi nhận gần 516 ca nhập viện do TCM, tăng gần 13% so với tháng 8-2016 (458 ca). TP cũng ghi nhận ba chùm ca TCM trong trường mầm non khiến 25 em mắc. Riêng bệnh SXH, TP ghi nhận gần 13.000 trường hợp nhập viện điều trị trong chín tháng đầu năm 2016, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2015. Do đang vào mùa dịch nên tốc độ tăng số ca SXH khá nhanh. Tuy nhiên, quận 12 và Bình Tân là hai địa phương gia tăng SXH cao nhất. “Có một điều cần lưu ý. Khi dịch SXH chưa vào mùa thì trẻ dưới năm tuổi mắc nhiều nhất. Tuy nhiên, khi dịch bệnh vào đỉnh điểm thì độ tuổi mắc từ 10 đến 29 lại nhiều hơn. Dự kiến trong năm 2016, dịch SXH sẽ kéo dài từ tháng 8-2016 đến hết tháng 3-2017 và đỉnh dịch sẽ rơi vào tháng 12-2016. Do đó, hoạt động phòng, chống SXH trong các trường THCS, THPT, nhà trọ và khu vực đông người là việc rất quan trọng” - BS Nga nói. TRẦN NGỌC