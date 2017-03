Bệnh nhi vừa chào đời phải mổ cắt khối u khổng lồ

Bệnh nhi là con của bà Dương Thị Oanh (Hà Nam). Sau mổ, hiện sức khoẻ em đã ổn định và được cai máy thở.

Trước đó, khi siêu âm, bà Oanh được BS cho biết thai nhi trong bụng có khối bướu ở cổ. Đây là khối u lành tính nhưng nằm ở vị trí hiểm.Ngày 15-6, bà Oanh đến BV Từ Dũ sinh mổ, bệnh nhi được chuyển ngay sang BV Nhi đồng 1 để điều trị.

"Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng khó thở do khối bướu cổ bên phải quá lớn, chèn ép vào khí quản gây suy hô hấp nên được cho thở máy. Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy khối bướu bao quanh mạch máu lớn, chèn ép thần kinh. Bên trong bướu lớn có nhiều khối bướu nhỏ nếu lấy không hết khối bướu sẽ tái phát. Với trường hợp này, nếu không mổ sớm rất có thể trẻ sẽ tử vong bất cứ lúc nào", BS Hiếu cho biết.



Tình trạng bệnh nhi đang dần ổn định

Cũng theo BS Hiếu, trong quá trình mổ BS phải bóc tách khối bướu tỷ mỉ từng cm. Nếu không kỹ sẽ cắt nhầm mạch máu lớn thì bệnh nhi bị chảy máu ồ ạt, tử vong; hoặc nếu chạm vào thần kinh, cơ sẽ gây méo mặt, hơn nữa còn có khả năng gây thủng sàn miệng trào sữa, trào nước miếng...

BS Hiếu cho biết thêm đây là dị dạng mạch máu vùng cổ bẩm sinh (u nang bạch mạch hay bướu tân dịch). Trung bình mỗi năm BV Nhi đồng 1 tiếp nhận điều trị 20-30 ca, nhưng bướu to như trên là khoảng 10 ca. "Nếu không phát hiện sớm trước sinh, để sản phụ sinh thường dẫn đến nguy cơ vỡ khối bưới khi qua ngã tự nhiên do bị chèn ép, nhiễm trùng, lỡ loét gây khó khăn cho phẫu thuật, hoặc do chèn ép khối u gây suy hô hấp", BS phân tích thêm.