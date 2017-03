Bệnh sởi đã giảm trung bình 20 ca/ngày

Thông tin trên được ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đưa ra tại Hội nghị tăng cường công tác điều trị bệnh sởi cho đại diện các sở Y tế và bệnh viện khu vực phía Bắc (từ Đà Nẵng trở ra) do Bộ Y tế tổ chức ngày 22-4.

TP.HCM: Tiêm vét vaccine thêm 2-3 tuần

Ở TP.HCM, BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết bệnh sởi hiện cũng có dấu hiệu chựng lại. Dự kiến còn khoảng 30.000 trẻ phải tiêm trong chiến dịch tiêm vét vaccine sởi. “Theo kế hoạch, chiến dịch kết thúc vào cuối tháng 4-2014. Tuy nhiên, TP.HCM sẽ kéo dài thêm 2-3 tuần trong tháng 5-2014 để độ bao phủ trẻ được tiêm vaccine sởi rộng hơn. Tại các quận, huyện trọng điểm như quận 8, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh sẽ tăng cường vận động phụ huynh đưa trẻ tiêm vét vaccine sởi, đồng thời tăng thêm điểm tiêm chủng tại các trạm y tế” - BS Dũng nói.

TS-BS Nguyễn Vĩnh Châu, Giám đốc BV bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết: “có 40 người mắc sởi đến bệnh viện khám nhưng đa số là nhẹ nên cho về, 50% bệnh nhân nhập viện, trong đó có một số người năn nỉ vì lo lắng”.



Bệnh nhân tại khoa Nhiễm A, BV bệnh nhiệt đới. Ảnh: TÙNG SƠN

Liên quan đến tình trạng vaccine dịch vụ thiếu hụt, BS Dũng cho rằng ngành y tế TP.HCM chỉ quản lý điều kiện an toàn tại các cơ sở tiêm dịch vụ. Do tiêm dịch vụ thuộc loại hình kinh doanh nên số lượng vaccine (gồm nhiều loại vaccine, kể cả sởi) là do cơ sở dự trù với đơn vị cung cấp dựa trên nhu cầu thực tế để đảm bảo có lợi nhuận. Hiện nay do sởi bùng phát, cùng lúc nhiều người đăng ký tiêm ngừa nên “cháy” vaccine sởi là điều khó tránh khỏi. “Thậm chí không ít người ở các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An cũng đến TP.HCM tiêm ngừa vaccine sởi dịch vụ gây tình trạng quá tải. Đây còn là nguyên do khiến nguồn vaccine sởi dịch vụ ở TP.HCM bị thiếu hụt” - BS Dũng cho biết.

Hà Nội: Tiêm phòng miễn phí tại nhiều điểm

Tại cuộc họp báo tại Thành ủy Hà Nội chiều 22-4, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội, cho hay dịch sởi tại Hà Nội đang chững lại, suy giảm dần, không phát sinh nhiều ca bệnh như tháng trước. “Hà Nội hiện đang tổ chức các điểm tiêm chủng phòng sởi miễn phí tại Trung tâm Y tế dự phòng và 30 điểm tiêm ở quận, huyện, thị xã cho trẻ từ chín tháng đến dưới sáu tuổi chưa tiêm vaccine phòng sởi đầy đủ” - ông Hạnh nói.

Hiện nay Hà Nội đang nỗ lực chống dịch tái bùng phát, trong đó phấn đấu trong tháng 4-2014 có hơn 95% trẻ em được tiêm phòng dịch sởi. Ngoài ra Hà Nội cũng đã huy động các bệnh viện tuyến dưới như Thanh Nhàn, Đống Đa, Hà Đông và các viện tuyến huyện “chia lửa” với các bệnh viện tuyến trên.

NHÓM PHÓNG VIÊN