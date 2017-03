Bệnh thủy đậu, tay chân miệng tấn công 7 trường học

Do ảnh hưởng của thời tiết hiện nay, khả năng xuất hiện thêm những chùm bệnh khác trong trường học có thể xảy ra” - BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết thông tin trên sáng 1-4.

Theo BS Dũng, chùm bệnh thủy đậu xuất hiện tại Trường Mầm non chuyên biệt Tuổi Ngọc (quận Bình Thạnh), Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận 12), Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (quận Bình Thạnh) và Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận 1). Chùm bệnh quai bị xuất hiện tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận 5). Chùm bệnh tay-chân-miệng xuất hiện tại Trường Mầm non Sơn Ca (quận 5) và Trường Mầm non Họa Mi 3 (quận 5).

BS Dũng cho biết để ngăn chặn các chùm bệnh lây nhiễm xuất hiện trong trường học, cơ quan y tế địa phương đang tăng cường giám sát từ đây tới hết năm học. Đồng thời khử khuẩn, vệ sinh môi trường, bên cạnh đó hướng dẫn học sinh thường xuyên rửa tay.

TRẦN NGỌC