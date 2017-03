Bệnh vì...xe hơi

Bệnh cũng không nặng lắm, nhưng cũng gây khá nhiều phiền toái cho bệnh nhân và làm giảm đi chất lượng cuộc sống.

Ở các nước khí hậu nhiệt đới, nắng nóng nhiều thì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khi từ trong xe bước ra ngoài cũng gây khó chịu cho rất nhiều người. Nhất là trên những chiếc xe gắn máy lạnh để nhiệt độ quá thấp. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột trên những đối tượng già yếu, đang bị bệnh v.v… là một vấn đề cần chú ý. Chính vì vậy khi những người này đi trên xe, tài xế nên chú ý điều chỉnh nhiệt độ cho thích hợp.

Một số xe hơi, do không chú ý vệ sinh máy lạnh thường xuyên, nên có rất nhiều vi trùng lưu trong bộ lọc. Nhất là sau khi có người mắc các bệnh hô hấp đi trên xe. Cũng giống như những nhân viên văn phòng, việc đi xe hơi nhiều với máy lạnh không được vệ sinh kỹ, hành khách hay tài xế dễ bị các bệnh của đường hô hấp nhất là trong muà dịch cúm, viêm đường hô hấp, viêm phổi v.v…

Chính vì vậy, tài xế hay chủ nhân của xe hơi nên thường xuyên vệ sinh máy lạnh của xe, một thói quen mà ít người nghĩ đến. Khi trên xe chở những người bị bệnh nên xịt thuốc sát trùng sau khi hành khách xuống xe và mở cửa cho thoáng sau đó.

Rối loạn tiền đình khi đi xe

Có rất nhiều người, nhất là phụ nữ và trẻ em cứ đi lên xe là chóng mặt và buồn nôn, có khi nôn rất nhiều. Trong dân gian thường gọi là say xe. Người ta thấy rằng các loại xe sử dụng Diesel, các xe nhỏ khoang lái chật hẹp v.v..bởi vì động cơ của những chiếc xe chạy dầu thường phát ra âm thanh dưới dạng siêu trầm tức dưới 20.000Hz mặc dù tai người không nghe thấy, nhưng những sóng này lại tác động lên hệ thống tiền đinh gây ra những rối loạn, nếu xe chật hẹp sẽ làm tăng cảm giác thiếu dưỡng khí và gây rối loạn tiền đình, chóng mặt và buồn nôn.

Chính vì vậy, các chuyên gia y học khuyên trẻ em, phụ nữ nếu có tiền sử chóng mặt, nôn ói khi đi xe hơi không nên đi các loại xe chạy dầu mặc dù trong giai đoạn giá xăng dầu lên cao như hiện nay thì việc sử dụng xe chạy dầu trong giai đoạn hiện nay có vẻ kinh tế hơn.

Không nên ngủ trong xe hơi

Hệ thống thông khí trong xe hơi khá tốt nhất là những xe thế hệ mới. Nhưng để bảo đảm tránh tiếng ồn, xe hơi lại được làm khá kín nên khi xe không nổ máy và hệ thống máy lạnh không hoạt động thì rất nguy hiểm cho những ai dại dột vào ngủ trong xe hơi.

Hiện tượng này cũng không phải là hiếm, vì trong thời gian vừa qua do mất điện đã có người vào ngủ trong xe hơi có khả năng là kết hợp với say rượu hoặc say thuốc cho nên khi xe hết xăng máy lạnh không hoạt động nữa và họ đã chết ngạt trên xe hơi do trong xe có nhiều thán khí.

Hiện tượng chết ngạt trong xe hơi cũng đã được nhiều người có ý định tự tử áp dụng nhất là ở nước ngoài.

Khi đi xe nếu có cảm giác thiếu hụt dưỡng khí thể hiện bằng các triệu chứng như buồn ngủ, hay ngáp, bứt rứt khó chịu v.v… nên mở cửa kính để cho không khí lưu thông được tốt.

PGS TS NGUYỄN HOÀI NAM

Đại học Y dược TP. HCM (TTO)