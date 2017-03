Bị bà đánh, bé hai tuổi nhập viện vì bị thương nặng

Nạn nhân là bé KMK ở xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai (Bạc Liêu). Theo BS Tuấn, bé được chuyển đến từ BV Giá Rai vào chiều 6-12 trong tình trạng lơ mơ, thiếu máu nặng, phù nề vùng đầu, hai mắt bầm tím, có vết bầm lan rộng ở bụng và hai chân, có dịch ổ bụng.





Bé KMK đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ của khoa Cấp cứu đã tiến hành truyền dịch, truyền máu, tiêm kháng sinh…, đồng thời cử bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh nhân 24/24 giờ.

Bà ngoại của bé đã thừa nhận có đánh bé do bé nghịch ngợm. Tuy nhiên, bà chỉ nhận đánh bé vào tay, chân còn những chấn thương vùng đầu là do bé ngã gây nên. Chiều 8-12, Công an huyện Giá Rai đã cử cán bộ điều tra đến BV Đa khoa Bạc Liêu để tiến hành lấy lời khai của bà ngoại và mẹ bé K.

N.ANH (Theo TTXVN)